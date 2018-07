Von Roland Karle

Roth. Die Hälfte der Radstrecke hatte Timo Bracht beim Challenge Roth absolviert, als ihn ein lauter Knall aufschreckte. Der Hinterreifen war geplatzt. Der erfahrene Triathlet wollte den Schlauch flicken, doch das Malheur erwies sich als schwerwiegender: Der Mantel war defekt. Nun war Bracht auf fremde Hilfe angewiesen. Ein Ersatzreifen musste her. Doch das dauerte. "Da werden Minuten zu Stunden", erzählte der Eberbacher hinterher und bewies trotzdem Humor. "Ich habe mir dann schon mal eine Bratwurst bestellt."

Doch nicht die Wurst, sondern die Wettbewerber und die Zuschauer erlebten danach, wie viel Biss der 37-Jährige hat. Wo andere entnervt aufgegeben hätten, fuhr Bracht erst auf den Felgen und später mit neuem Material weiter. Vor seiner Zwangspause lag er richtig gut im Rennen. Nur zweieinhalb Minuten betrug sein Rückstand auf den Führenden und späteren Sieger Dirk Bockel. Die Reifenpanne kostete Bracht rund eine Viertelstunde - ziemlich genau der Abstand, der ihn und Bockel am Ende trennte. Was hätte das für ein Duell werden können!

So aber fuhr und lief der gebürtige Schwabe Bockel fast einsam seinem Triumph entgegen. Nach 7:52:01 Stunden erreichte er das Ziel - eine Weltklassezeit. Da konnte selbst Vorjahressieger James Cunnama (8:04:13) aus Südafrika nicht mithalten. Den hätte Timo Bracht fast noch eingeholt. Im Marathon lief der Eberbacher wie entfesselt. Als Siebter und mit knapp neun Minuten Rückstand auf Rang drei startete er auf die 42,2 Kilometer lange Strecke - und zeigte, dass er zu Recht als Favorit gehandelt worden war.

Tatsächlich flog der achtmalige Ironman-Sieger durchs Feld und schaffte, was kaum jemand mehr für möglich gehalten hatte: Er wurde Dritter mit Sternchen - und im Ziel vom begeisterten Publikum wie ein Sieger empfangen. Die Zeittafel zeigte 8:08:18 Stunden. Als bester Deutscher betrat Timo Bracht dann das Podest und durfte sich zudem über den Titel des deutschen Meisters freuen.

Das Frauenrennen gewann die Schweizer Favoritin Caroline Steffen in 8:40:35 Stunden vor der Niederländerin Yvonne van Vlerken (8:46:22) und der Deutschen Julia Gajer in 8:51:04.

"Es war ein dramatischer Tag. Ich bin in Top-Form und lag richtig gut im Rennen, als der Reifen platzte. Bei jedem anderen Rennen hätte ich wahrscheinlich aufgegeben, aber nicht in Roth", so Bracht. Hier im Fränkischen begann die Profikarriere des Sportlers, mit dem Veranstalter und den Zuschauern verbindet ihn eine besondere Beziehung. "Ich habe diesen dritten Platz für meine Familie, mein Team und für euch erkämpft", sagte Bracht direkt nach dem Zieleinlauf an das Publikum gerichtet.

Auch Jan Raphael, sein Kollege aus dem Power Horse Triathlon Team, der vor einer Woche beim Ironman in Frankfurt Zweiter geworden war, verneigte sich vor seinem Kapitän. "Jedem Triathleten zieht es erst mal den Boden unter den Füßen weg, wenn er so weit vorne liegt und dann wegen eines Reifendefekts zurückfällt. Doch Timo hat ein riesiges Kämpferherz bewiesen. Er ist ein echtes Vorbild." Der war am Ende dieses turbulenten Tages nur noch müde. In der Nacht vor dem Wettkampf hatte er nur eine Stunde richtig Ruhe gefunden. "Jetzt brauche ich dringend eine Mütze Schlaf", verabschiedete sich Bracht vor den Fernsehkameras.