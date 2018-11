Von Daniel Hund

Heidelberg. Morgen wird es ernst: Grün-Weiss Mannheim muss in der Tennis-Bundesliga 2014 erstmals die Zähne zeigen. Am Sonntag um 11 Uhr gastieren die Cracks vom Feudenheimer Neckarplatt beim TV Reutlingen. Quasi ein Derby also. Doch kurze Entfernung hin oder her: Der Grün-Weiss-Tross reist schon heute Vormittag an. Teammanager Gerald Marzenell erklärt: "Das machen wir immer so, egal, wo wir spielen. Denn die Sandplätze sind von Klub zu Klub unterschiedlich. Und das ist es immer gut, wenn man sich am Tag zuvor etwas einspielen kann."

In Sachen Kader hat Marzenell noch nicht alle Asse beisammen. Fix sind lediglich der argentinische Neuzugang Federico Delbonis, Davis-Cup-Spieler Tobias Kamke und der Ur-Grün-Weisse Björn Phau. Angedacht ist eigentlich auch der Heidelberger Simon Stadler, allerdings plagt der sich mit Schmerzen im Ellenbogen herum. "Simon ist derzeit noch in Wimbledon und es sieht nicht wirklich gut aus", berichtet Marzenell. Eine mögliche Alternative für das Einzel und das Doppel wäre der Österreicher Gerald Melzer.

Das Ziel in Reutlingen ist klar: Es soll gepunktet werden. Wobei das kein Selbstläufer wird. Als Aufsteiger und Rückkehrer ist Reutlingen besonders heiß. Starke Spieler haben sie - aber nach RNZ-Informationen kann der Neuling nicht aus dem Vollen schöpfen. Marzenell sagt es so: "Ihre Besten werden sie nicht einsetzen, ich tippe eher auf Spieler, die sich auf ihrer Meldeliste im Mittelfeld bewegen."

Am kommenden Wochenende hat Grün-Weiss zuhause einen Doppelspieltag vor der Brust. Und so langsam aber sicher steht auch fest, wer dann für die Mannheimer auflaufen wird. Der Österreicher Dominic Thiem (ATP 57) und Sandplatzspezialist Federico Delbonis (ATP 37) werden definitiv dabei sein. Marzenell: "Federico wird die ganze Woche bei uns trainieren."

Sonntag, 11 Uhr: Blau-Weiß Krefeld - Bremerhavener TV, TV Reutlingen - Grün-Weiss Mannheim, Rochusclub Düsseldorf - Gladbacher HTC, Blau-Weiß Neuss - Kurhaus Aachen, Blau-Weiß Halle - Erfurter TC.