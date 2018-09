Von Daniel Hund

Mannheim. Am Tag eins nach der Absage von Tommy Haas, ging man bei Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim wieder zur Normalität über. Zeit zum Trauern blieb auch nicht. Vor allem für Gerald Marzenell. Der Teammanager kämpfte gleich wieder an mehreren Fronten. Telefonierte, organisierte, diskutierte und - ganz wichtig - bastelte am Kader für den Sonntag. Für das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Da hat er nämlich viel vor: "Wir würden jetzt endlich auch mal gerne ein Heimspiel gewinnen", grinste der Seckenheimer. Bislang hat das nicht geklappt. Schon zwei Mal gab’s daheim auf die Ohren. Auswärts lief es besser.

Wer es gegen die Franken richten soll, war gestern Nachmittag noch nicht klar. Lediglich Martin Fischer (ATP 512), Björn Phau und Doppel-Spezialist Marc Lopez (14) sind fix. Fragezeichen stehen noch hinter Tobias Kamke (200), Dusan Lajovic (119) und Robin Kern (751).

Alles in allem ein Team, in dem diesmal die Topstars fehlen. Doch das muss kein Nachteil sein, was sich zuletzt beim Auswärtscoup in Halle gezeigt hat. Auch beim Titelkandidaten richtete es nämlich die vermeintliche zweite Reihe. Und gerade ein Björn Phau lässt sich in der Regel nicht zwei Mal bitten. Der 35-Jährige spielt besser denn je. Schießt seine Gegner förmlich vom Platz. Marzenell überrascht das nicht. Er sagt: "Seit Björn nicht mehr auf der Tour spielt, ist er ausgeruhter und konzentriert sich voll auf die Liga." Und weiter: "Ich denke, dass er auf diesem Niveau sicher noch zwei Jahre spielen kann."

Wie Nürnberg am Sonntag in der Kurpfalz aufkreuzen wird, bleibt abzuwarten. Marzenell tippt in vorderster Front auf Gianluca Naso. Einen Italiener. 28 Jahre alt und an Position 214 im ATP-Computer geführt.

Aufhalten wird er Grün-Weiss aber wohl nicht können. Der Traditionsverein hat ohnehin noch ein großes Ziel: Nach dem eher durchwachsenen Saisonstart soll am Saisonende noch ein Platz unter den ersten fünf Mannschaften herausspringen. Mindestens. "Ein bisschen weiter oben wäre natürlich noch besser", schmunzelt Marzenell.

Am Wochenende werden bei Grün-Weiss übrigens nicht nur die kleinen gelben Filzbälle tanzen. Es steht ein Unterhaltungs-Grand-Slam an: Heute ab 19 Uhr steigt eine "Player’s Night", am Samstag folgt "Mozart meets Gershwin" (19.30 Uhr) der Musikalischen Akademie, ehe am Sonntag das Bundesliga-Duell gegen Nürnberg ansteht. Karten für alle Events gibt es noch an der Tageskasse.