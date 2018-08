Von Daniel Hund

Heidelberg. Zu Saisonbeginn zogen dunkle Wolken über dem Feudenheimer Neckarplatt auf: Zwei Spiele, zwei Niederlagen - und weitere richtig schwere Partien vor der Brust. Man musste sich Sorgen machen um die Bundesliga-Cracks von Grün-Weiss Mannheim. Aber nur kurz: Denn mit dem 3:3-Remis gegen Köln wurde die Wende eingeleitet.

Vier Siege folgten. Und nun, zwei Spieltage vor Schluss, kann sogar wieder geträumt werden. Denn als Fünfter haben die Quadratestädter plötzlich eine sehr gute Ausgangsposition. Selbst der Titel ist theoretisch wieder drin. Spitzenreiter Kurhaus Aachen hat gerade mal zwei Pluspunkte mehr auf dem Konto. "Das stimmt schon", schmunzelt Mannheims Teammanager Gerald Marzenell, "allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende auf einem der ersten beiden Plätze landen, gering. Aber so lange die Chance besteht, geben wir natürlich Vollgas."

Das sieht man am Kader für den Sonntag. Im Heimspiel gegen Neuss wird Grün-Weiss ab 11 Uhr vier Topkräfte einsetzen. Gerald Melzer (ATP 90) und Peter Gojowczyk (151) sind bereits fix. Um die zwei weiteren Einzelplätze "streiten" sich Nicolas Kicker (153), Andreas Beck (380) und Björn Phau.

Alles in allem eine Formation, die sich im deutschen Oberhaus vor niemandem zu verstecken braucht. Und vor Neuss schon gar nicht. Beim Rekordmeister (zehn Titel) sieht es nämlich richtig düster aus: Die Blau-Weißen haben bislang lediglich ein mickriges Pünktchen gesammelt und rangieren auf dem letzten Platz. "Mir war schon klar, dass Neuss eher nach unten spielen wird, aber dass es so schlecht läuft, hätte ich nicht gedacht. Im Gegensatz zu den letzten Jahren haben sie die wichtigen Spiele diesmal nicht gewonnen", sagt Marzenell. Abgestiegen ist Neuss aber noch lange nicht. Zwei Siege aus den letzten beiden Begegnungen und die Welt würde wieder ganz anders aussehen. "Genau das ist ja auch die Gefahr, wir wissen absolut nicht, was da jetzt auf uns zukommt", gesteht Marzenell. Entspannt ist er aber so oder so: "Egal, wie sie auch kommen werden, uns zu schlagen, wird richtig schwer."

Selbstbewusstsein pur. Das hat sich auch Nicolas Kicker erarbeitet. Der Argentinier war in der Weltrangliste in den letzten zwölf Monaten auf Klettertour. Marzenell nickt: "Nicolas hat sich in kürzester Zeit von einem Ranking um die Position 600 herum, unter die Top 200 katapultiert." Und ein Ende des Gipfelsturms ist nicht absehbar. Experten sehen in ihm einen potenziellen Top-60-Spieler.

Was mit seinem Trainingsfleiß zusammenhängt. Ist er nicht auf der Tour unterwegs, trainiert er eisern. Tag für Tag, Woche für Woche. Marzenell hat seinen Werdegang hautnah miterlebt. Drei Jahre lang hatte Kicker in der Grün-Weiss-Reserve gespielt, ehe er in diesem Sommer in die Bundesliga befördert wurde. Seine größte Waffe ist die Vorhand. Mit ihr baut er sein Spiel auf, scheucht die Gegner quer über den Platz. "Nicolas ist ein richtig zäher Bursche und das will er auch gegen Neuss beweisen." Sagt Marzenell.

Tennis-Bundesliga, Sonntag, 11 Uhr: RW Köln - Kurhaus Aachen, Gladbacher HTC - BW Krefeld, TC Bruckmühl-Feldkirchen - Rochusclub Düsseldorf, BW Halle - BW Aachen, GW Mannheim - BW Neuss.