Von Daniel Hund

Heidelberg. Dass es eine klare Angelegenheit werden würde, war klar - aber so deutlich? Mit 9:0 fegte der Heidelberger TC den TC Blau-Weiß Leimen am Sonntag im Badenliga-Derby von der roten Asche. Für den HTC war es also das erhoffte Ausrufezeichen am letzten Spieltag. Spannend ging es eigentlich nur an Position zwei zu. Dort standen sich HTC-Ass Martin Vacek und David Yawalkar gegenüber. Und der Leimener machte seine Sache sehr gut. Dank seiner starken Aufschläge lieferte Yawalkar dem Tschechen einen großen Kampf. Doch im entscheidenden Moment behielt Vacek einen kühlen Kopf und gewann mit 3:6, 6:3 und 10:4.

Wobei Vacek wohl auch noch ein wenig platt war, denn auch am Samstag musste er in die "Verlängerung" und verletzte sich zudem am Schlagarm: Im Topspiel beim favorisierten TC Radolfzell gewann er gegen seinen Landsmann Jan Satral mit 6:7, 7:5 und 11:9. Insgesamt reichte es aber nicht. Radolfzell wurde seiner Favoritenrolle gerecht, führte nach den Einzeln bereits mit 4:2 und siegte am Ende mit 6:3. Doch das klare Ergebnis täuscht ein wenig. Denn der HTC lag zwischenzeitlich mit 2:0 vorne. Auch wegen Julian Gast, der drehte nämlich mächtig auf. An Position vier schaltete er Pascal Meis, der in der deutschen Rangliste weit vor ihm geführt wird, mit 3:6, 6:4 und 10:7 aus. "Das war schon eine beeindruckende Leistung", bilanzierte HTC-Sportwart Heinz Kalina. Letztlich beendete der HTC die Saison also als badischer Vize-Meister. Die einzige Niederlage setzte es gegen Radolfzell.

Grün-Weiss Mannheim II stürmte als Vierter über die Ziellinie. Leimen, das die komplette Saison ohne Ausländer angetreten ist, landete auf dem vorletzten Rang und wird in der kommenden Saison somit wohl wieder in der Oberliga auf Punktejagd gehen.

In der Badenliga der Damen flogen am Sonntag ebenfalls zum letzten Mal die Bälle über die Netze. Und auch hier endete die Medenrunde eigentlich wie bei den Herren. Radolfzell war nicht zu stoppen. Zweiter wurde die TSG 78 Heidelberg, die sich lediglich Radolfzell mit 2:7 geschlagen geben musste. "Ausgerechnet in diesem Spiel haben wir auf zwei verletzte Spielerinnen verzichten müssen", blickt TSG-Cheftrainer Rainer Becker zurück: "Andernfalls hätten wir sie vielleicht noch etwas mehr ärgern können."

Aber es darf kein falscher Eindruck entstehen: Becker, der am letzten Spieltag noch einen 5:4-Sieg beim SSC Karlsruhe bejubeln durfte, ist mit der Saison zufrieden, auch wenn es zum direkten Wiederaufstieg nicht gereicht hat. "Unser zweites Ziel war, dass wir die anderen beiden Heidelberger Vereine hinter uns, und das haben wir ja geschafft." Sagt Becker.

Im nächsten Jahr soll dann ein neuer Anlauf auf die Regionalliga unternommen werden. Wobei das auch nicht einfach werden wird: Grün-Weiss Mannheim ist in die Badenliga abgestiegen und die MTG Mannheim kommt aus der Oberliga hoch. Folglich werden in der kommenden Saison fünf Mannschaften aus dem Raum Heidelberg-Mannheim in der Badenliga servieren. "Das ist toll", schmunzelt Becker, "die Zuschauer werden das noch besser annehmen wie in diesem Jahr."

Für die HTC-Damen endetet die Runde mit einem 5:4-Erfolg beim TC Rüppurr II, was letztlich zum dritten Platz in der Abschlusstabelle gereicht hat.

Guter Fünfter wurde Schwarz-Gelb Heidelberg, das einen starken Endspurt hingelegt hat. Vier Siege und vier Niederlagen stehen zu Buche. Die beste Einzelbilanz hat Vanessa Pinto vorzuweisen. Sie konnte fünf von sechs Einzeln für sich entscheiden. Stark spielte auch die erst 15-Jährige Katharina Kukaras, die in der stärksten Liga Badens eine 4:4-Einzelbilanz vorweisen kann.