Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Mit der Ruhe und Konzentration auf das rein Sportliche ist es seit gestrigen Donnerstag endgültig bei der TSG 1899 Hoffenheim vorbei. Denn die von beiden Seiten anvisierte Vertragsverlängerung von Cheftrainer Markus Gisdol, 45, scheint sich zu einer Hängepartie zu entwickeln. Auf Nachfrage reagierte Gisdol ungewohnt scharf und patzig. "Momentan ist keine Lösung in Sicht", sagte der Schwabe. Der Satz hatte es in sich, und so wie man den Fußballlehrer kennt, war dies keine unglückliche Äußerung, sondern eine Feststellung, die auf inhaltliche Differenzen grundsätzlicher Natur schließen lässt.

"Es gibt aktuell nichts Neues zu vermelden", schob Gisdol eilig hinterher. Eine branchenübliche Wasserstandsmeldung hört sich anders an. Gisdol ist ein überaus ehrgeiziger Trainer, und seit der Februar-Ansage von Gesellschafter Dietmar Hopp ("Die TSG braucht Transferüberschüsse") überlegt natürlich jeder, mit welcher Personalplanung einschließlich möglicher Reinvestitionen es in die nähere Zukunft gehen soll.

Auf Nachhaken der RNZ machte Peter Rettig, der Vorsitzende der Hoffenheimer Geschäftsführung, die Position des Kraichgauklubs gestern nochmals deutlich. "Wir planen langfristig mit Markus Gisdol, und wir gehen das Thema Vertragsverlängerung gemeinsam in aller Ruhe an. Wir standen und stehen dabei nicht unter Zeitdruck. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, welches dazu führen könnte, dass Markus Gisdol und die TSG ihren Weg nicht gemeinsam kontinuierlich weiter gehen."

Doch was ist, wenn Stars wie Roberto Firmino, und Kevin Volland Abwanderungsgelüste hegen? Wenn Kapitän Andreas Beck im besten Fußballeralter (28) noch einmal die Herausforderung eines Auslandsengagements sucht? Bei Firmino stehen die Zeichen auf Abschied, sofern ein Interessent zwanzig Millionen Euro plus x Ablöse anbietet, wird ihn Hoffenheim wohl verkaufen. Die Transfergerüchte nehmen folgerichtig zu: So soll Mittelfeld-Juwel Dennis Praet, 20, vom RSC Anderlecht als Firmino-Nachfolger von "Hoffe" in Betracht gezogen werden. "Wir haben kein Angebot abgegeben. Aber klar, das ist nicht nur für uns ein interessanter Spieler", so Gisdol.

Vieles hängt auch vom Saison-Endspurt ab. Qualifiziert sich Hoffenheim international, und etwa Borussia Dortmund hingegen nicht, dann sind neue Szenarien denkbar. Den nächsten Schritt müssen die "Blauen" am morgigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn machen. "Sie werden um jeden Millimeter kämpfen", warnt Gisdol vor dem Aufsteiger im Abwärtstrend, "das wird kein schönes Spiel." Die massive Kritik von SC-Coach André Breitenreiter nach dem 0:4 bei Eintracht Frankfurt sollte, so Gisdols kollegiale Interpretation, dessen Team "deutlich wachrütteln". Die TSG muss auf Pirmin Schwegler (Gelbsperre) und vermutlich auf Steven Zuber (Rücken), Sejad Salihovic (Wade) und Kai Herdling (Knie) verzichten. "Sie werden kratzen", schlägt Torhüter Oliver Baumann in eine ähnliche Kerbe wie sein Trainer, "wir müssen eigene Emotionen auf den Platz bringen."

Emotional näherte sich Gisdol vor der Reise nach Ostwestfalen schon einem anderen Thema an. Wegen der neuerlichen Nominierung von Jin-Su Kim für die bevorstehenden Freundschaftsspiele gegen Usbekistan (27. März) und Neuseeland (31. März) wetterte Gisdol gegen Südkoreas deutschen Nationaltrainer Uli Stielike. "Das ist ein Wahnsinn!", sagte der TSG-Coach, "was hat man davon, wenn so ein Spieler schon total ausgemergelt zum Spiel kommt? Es geht ja um nix! Ich bin sicher, dass es über diese beiden Partien keine einzige Schlagzeile geben wird." Stielikes Ankündigung, er werde Kim und Co. nur dosiert einsetzen, löste bei Gisdol Hohn und Spott aus: "Gibt’s da einen neuen Flieger? Der fliegt normal 24 Stunden. Oder mit der Luftwaffe von Südkorea und dann dauert es nur acht Stunden? Das funktioniert ja nicht. Der ist in den zehn Tagen mehr in der Luft als auf dem Platz unterwegs." Hoffenheim stellt Kim bereits zum dritten Mal während dieser Saison ab, weswegen das Energiebündel bis dato erst 14 Bundesliga-Spiele bestritt.

Also jede Menge Ärger und Unruhe, wenngleich Gisdols laufender Vertrag noch bis 2016 gilt. Bei der TSG geht es um mehr als die Europa League - die Kernfrage lautet, wie fragil oder stabil das Gesamtgebilde ist. Das Kapitel Gisdol ist hierbei alles andere als eine Fußnote.