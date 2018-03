Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Eine Coladose und Schokobonbons, das ist alles, was Lewis Hamilton jetzt braucht. Zwei Stunden nach dem Rennen sitzt der Weltmeister im Mercedes-Motorhome. Mit einem lauten Zischen öffnet er genüsslich die Dose und genehmigt sich einen Schluck. Auch die Bonbons seien wirklich zu empfehlen, sagt Hamilton, er habe sich das jetzt verdient.

Sein Handy liegt immer griffbereit vor ihm auf dem Tisch, aber dafür hat der Brite jetzt keine Zeit. Der Mercedes-Fahrer möchte nämlich noch eine Botschaft loswerden, bevor er den Hockenheimring in die wohlverdiente Sommerpause verlässt. Ein am Boden zerstörter Nico Rosberg, ein seit Wochen in Galaform fahrender Lewis Hamilton - bei Mercedes hat sich die Hackordnung im Team mit atemberaubender Geschwindigkeit gedreht. Hamilton besitzt nach seiner Aufholjagd nun einen klaren psychologischen Vorteil.

"Meine Ingenieure und ich sind trotz des schlimmen Saisonstarts immer fokussiert geblieben, wir haben nie aufgegeben", sagt der 31-Jährige. Er könne es immer noch nicht glauben, binnen weniger Wochen einen 43-Punkte-Rückstand in einen 19-Punkte-Vorsprung verwandelt zu haben: "Vor Hockenheim hatte ich sechs Punkte Vorsprung, aber es hat sich immer noch angefühlt wie ein Rückstand. 19 Punkte fühlen sich natürlich besser an, aber sicher genug fühle ich mich immer noch nicht." Trotz der zweifelsfrei einwandfreien Leistung des Hockenheim-Triumphators am Sonntag besteht dazu durchaus Grund. Denn Hamiltons Erfolgsserie im Monster-Juli mit Triumphen in allen drei Rennen könnte schon nach der Sommerpause zu Ende gehen. Dem Weltmeister droht schon in Spa Ungemach von mehreren Seiten.

Während einer Saison dürfen in der Formel 1 insgesamt fünf Turbolader verwendet werden. Nach diversen Motorschäden hat Hamilton bereits sein Limit ausgereizt - die eigentlich bereits absehbare sechste Komponente würde ihn zehn Plätze in der Startaufstellung kosten. Mercedes plant daher, diese bereits in Spa oder Monza einzusetzen - beides Hochgeschwindigkeitskurse, auf denen man gut überholen kann.

Zudem wurde Hamilton in dieser Saison bereits zweimal verwarnt, bei der dritten Verwarnung geht es in der Startaufstellung ebenfalls zehn Plätze nach hinten - eine Strafe, die eigentlich schon in Hockenheim fällig gewesen wäre. Obwohl ihn sein Team vor einem heranfahrenden Auto in der Boxengasse gewarnt hatte, fuhr Hamilton los - und provozierte damit fast einen Unfall. Die 10.000-Euro-Strafe für die "unsafe release" kassierte überraschenderweise aber nicht Hamilton, sondern Mercedes. Ganz sicher kann sich Hamilton also noch nicht sein.

Die Höchststrafe in Hockenheim gab es allerdings für Nico Rosberg. Wegen einer defekten Iphone-Stoppuhr ließ ihn die Mercedescrew seine umstrittene 5-Sekunden-Zeitstrafe genau 3,3 Sekunden länger als nötig absitzen - futsch war das Podium beim Heimspiel an einem Tag von Pleiten, Pech und Pannen. Während Hamilton von einem perfekt ausbalancierten Auto berichtete, beklagte Rosberg starke Probleme mit seinen Hinterreifen. "Lewis hat das nicht gehabt"; weiß Mercedes-Sportchef Toto Wolff. "Wir müssen jetzt analysieren, warum das so war. Aber es war wirklich komisch, wie mit zwei verschiedenen Autos."

Doch nicht nur für Hamilton war der Deutschland-Grand Prix ein voller Erfolg. Mit knapp 60.000 Zuschauern war das Rennen in Hockenheim weit besser besucht, als das viele im Vorfeld für möglich gehalten hatten. Die Staus rund um die Strecke waren schon fast wieder so lang wie zu den Glanzzeiten von Michael Schumacher. Tot ist die Formel 1 in Deutschland also noch nicht - sehr zur Freude von Lewis Hamilton: "Danke an alle Fans, die heute hier waren. Die Stimmung war großartig."

Zum Schluss greift Hamilton noch einmal beherzt in die Tüte mit den Schokobonbons. Stark unterzuckert sei er nach diesem Rennen, sagt er: "Ich nehme so viele Entbehrungen auf mich, um mein Gewicht zu halten, das habe ich mir jetzt verdient." Und bedauert insgeheim, dass kein Journalist mit ihm die Sommerpause verbringen wird: "Ein Jammer. Denn da hättet ihr mit Sicherheit etwas zu schreiben."