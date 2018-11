Helfer in der Not: Ringo Goßmann sprang noch einmal beim AC St. Ilgen ein und führte sein Team zum Sieg über Roding. Foto: Lisa Pfeifer

Von Claus Weber und Roland Karle

St. Ilgen. Ringo Goßmann kann seine Hände nicht von der Hantel lassen. Eigentlich war der siebenfache deutsche Meister schon 2008 vom Leistungssport zurückgetreten. Doch weil Michael Böhm beim AC St. Ilgen auf unbestimmte Zeit ausfällt, erklärte sich Goßmann bereit, noch einmal einzuspringen. Mit 42 Jahren! "Ich habe großen Respekt vor Ringo, das kann man nicht von jedem erwarten", freut sich Bernd Börgerding über den Rücktritt vom Rücktritt. Der Vorsitzende des Gewichtheber-Bundesligisten hatte am Samstagabend ohnehin beste Laune. Mit dem 761,2:692,2-Sieg über den TB Roding feierten seine St. Ilgener den besten Saisonstart seit sechs Jahren. "Das war ein ganz wichtiger Sieg", strahlte Goßmann, "Roding dürfte unser größter Konkurrent im Kampf um den dritten Platz in der Gruppe sein."

Freilich hatten die Germanen auch Glück, dass die Bayern ausgerechnet zum Start Personalsorgen plagten. Gregor Nowara fiel verletzt aus und Daniel Nowara musste mit Schmerzen im Knie nach dem Aufwärmen kurzfristig verzichten. "Schade, in Bestbesetzung hätten wir heute 780 Punkte machen können", ärgerte sich Rodings zweiter Vorsitzender Roland Porsch.

So aber gingen alle drei Siegpunkte nach St. Ilgen, dass sowohl das Reißen als auch das Stoßen klar gewann. "Wir haben sogar noch Luft nach oben", blickt Ringo Goßmann gespannt auf den nächsten Saisonkampf am 9. November beim AV Speyer. Die Pfälzer sollten mit Obrigheim um den Gruppensieg streiten, doch weil die drei Nationalheber Prochorow, Spieß und Velagic entweder verletzt oder erst im Aufbautraining sind, gewann Speyer seinen Auftaktkampf gegen Durlach am Samstag "nur" mit 741,8:725,0 Punkten - und blieb damit hinter dem Ergebnis von St. Ilgen zurück.

Bernd Börgerding war von seinen 761,2 Zählern überrascht. "Das hätte ich nie im Leben erwartet", sagte der AC-Boss. Denn der achtfache französische Meister David Matam Matam war in der Vorbereitung verletzt und hatte mitteilen lassen, dass er allenfalls 130 Kilo reißen und 175 stoßen könne. Stattdessen kam der 38-Jährige mit 155 und 190 Kilo sogar nahe an seine eigenen Bestmarken heran. Für die zweite positive Überraschung sorgte Schwergewichtler Ingolf Keba, der im Sommer vier Monate zum Auslandspraktikum in Aserbaidschan war und dort keine Hantel sah. "Ich trainiere erst wieder seit viereinhalb Wochen, musste mit 20 Kilo anfangen", war der 26-Jährige selbst überrascht, dass er schon 140 und 184 Kilo in die Wertung brachte. Keba blieb sogar als einziger Heber ohne Fehlversuch. "Die Doppelbelastung mit BWL-Studium und Sport ist groß", sagte er, "meistens komme ich erst um 21 Uhr abends zum Trainieren." Da Max Platzer mit 148 Punkten, der junge Josef Hesse (106), Sergej Sadoja (113,8) und eben Ringo Goßmann (104) sogar noch etwas unter ihren Möglichkeiten blieben, darf man sich auf eine ganz gute Saison freuen. Ringo Goßmann will sich jedenfalls noch steigern. "Ich habe mir 110 Punkte vorgenommen und stehe so lange bereit, bis einer von unseren jungen Athleten aus der zweiten Mannschaft an 105 Punkte rankommt."

Besser als St. Ilgen waren am ersten Kampftag nur zwei Mannschaften. Der Berliner SC errang in der Nordgruppe 778,8 Punkte. Fast 100 Zähler mehr allerdings zauberte der deutsche Meister SV Obrigheim bei seinem 870,4:722,4-Erfolg beim AC Mutterstadt auf die Bühne. Herausragend! "Unsere Mannschaft hat eine super Leistung geboten", strahlte Obrigheims Sportlicher Edmund Ehrmann, der sich gar nicht daran erinnern konnte, "jemals ein solch hohes Niveau in einem Erstrundenkampf erlebt zu haben".

Punktbester Heber war Jakob Neufeld, der mit 146 Kilo sogar noch 1000 Gramm mehr riss als beim WM-Nominierungswettkampf vor zwei Wochen in Leimen. In zwölf Tagen wird der Nationalheber bei der WM in Polen antreten. Ein besonderes Lob verdiente sich aber auch Nico Müller, der mit 147 Kilo im Reißen eine neue persönliche Bestleistung bot. Alexander Oberkirsch und Matthäus Hofmann gelangen zudem fehlerfreie Auftritte. Alle sechs Versuche waren gültig. Schon in zwei Wochen geht's für Obrigheim in der Bundesliga weiter: Am 26. Oktober kommt Aufsteiger TSV Heinsheim in die Neckarhalle.