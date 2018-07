Von Roland Kern

Mannheim. Psychologen würden ein Trauma attestieren. Christian Ahlmann und Olympische Spiele, das war bislang eine schwierige Kombination. Drei Mal startete der 42-jährige Springreiter aus Marl bei den Reiterspielen. Drei Mal gab es Ungemach. So sind die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro für Christian Ahlmann das wichtigste Turnier seines Reiterlebens. "Einmal eine ordentliche Leistung bei Olympia abliefern", so hat er es erklärt, das sei sein Karriereziel. Rio soll’s richten, was bei den anderen Spielen schief gelaufen war.

Auf dem Weg dorthin ist der Mannheimer Maimarkt (am Wochenende und bis zum Dienstag) eine wichtige Station. Der Reihe nach: Schon 2004 war Ahlmann als jüngster Reiter im deutschen Team. Mit dem Schimmel Cöster kam der Durchbruch zur Weltspitze. In Marl gibt es einen "Cöster-Platz", so sehr verehrt man den Holsteiner dort.

Dann also die ersten Olympischen Spiele. Es lief zunächst gut fürs deutsche Team. Ahlmann holte an der Seite des heutigen Bundestrainers Otto Becker, von Ludger Beerbaum und Marco Kutscher die Goldmedaille. Aber das Edelmetall bekam Flecken, als im Blut von Beerbaums Hengst Goldfever Cortison gefunden wurde - offensichtlich von einer entzündungshemmenden Salbe. Der Reiterweltverband (FEI) setzte die Deutschen auf den Bronzerang zurück.

Dann 2008, Hongkong, Ahlmanns Schicksalsjahr. Seit diesen Olympischen Reiterspielen weiß jede Yoga-Hausfrau, wie der Stoff heißt, der ihre Aufwärmsalbe scharf macht: Capsaicin. Auch die Reiter verwendeten Salben mit Capsaicin. Nach Hongkong lassen sie das lieber. Im Blut von Cöster wurde jene Substanz festgestellt, die erst als unerlaubte Medikation, später als Dopingmittel eingestuft worden ist. Der Verdacht: Die Salbe sei nicht zum Lockern der Muskeln aufgetragen worden, sondern auf die Vorderbeine, die damit empfindlicher werden, wenn das Pferd eine Stange berührt. Bewiesen wurde das nie. Keiner wurde so hart bestraft wie Ahlmann. Der Springsport war in eine schwere Krise geraten, und Christian Ahlmann war in der Öffentlichkeit der Sündenbock. Diese Zeit hat ihn geprägt; er ist vorsichtig geworden - vor allem im Umgang mit Journalisten.

Dann London 2012: Es war das Jahr, in dem Christian Ahlmann sogar die Weltrangliste anführte. Aber ausgerechnet bei den Olympischen Spielen hatte er wieder Pech. Der Holsteiner Codex One stürzte fast bei einem Rumpler in der Zweifachen Kombination; der Weltcupsieger schied schon in der Vorrunde aus. Und jetzt in Rio? Wieder ist Christian Ahlmann ganz oben. Er hat einen ganzen Stall voll internationaler Siegerpferde, er belegt auf der Weltrangliste Platz zwei - als bester Deutscher. Und seit Monaten sahnt er auf den Turnierplätzen in einer unglaublichen Erfolgsserie die wichtigsten Wettbewerbe ab.

Den 13-jährigen Holsteiner Colorit, der mit einem braunen Fleck auf der rechten Schulter immer ungeputzt aussieht, kennt das Mannheimer Reiterpublikum gut. Unter David Will, dem Bereiter am Stall Gugler in Pfungstadt, gewann der Hengst vor zwei Jahren am Maimarkt-Dienstag die "Badenia" Sein Besitzer Klaus Isaak aus Künzelsau hat den gekörten Hengst im Sommer 2015 in Ahlmanns Beritt gegeben, um ihn auch in Züchterkreisen international bekannt zu machen. Der Plan ist aufgegangen.

Einmal hat Ahlmann die berühmte "Badenia" gewonnen (Dienstag, 14 Uhr), das war 2010 im Sattel von Lorenzo. 2007 stand er mit Firth of Clyde sonntags im "Championat" vorne (Sonntag, 15.30 Uhr). Drei Mal, 1999, 2000 und 2002, siegte er im "Mannheimer Derby" über Gräben und Wälle. Besser aufgestellt war Christian Ahlmann in seiner Karriere noch nie. Die Frage ist, ob er 2016 sein Olympia-Trauma überwinden kann.