Von Jürgen Schmidt

Neckarelz. Zwischen Rätselraten und Ratlosigkeit schwankt die aktuelle Stimmungslage beim Fußball-Regionalligisten SpVgg Neckarelz. Zwar bestand im zweiten Jahr der Zugehörigkeit zur vierthöchsten deutschen Liga zu keiner Zeit akute Abstiegsgefahr, doch im Umfeld wird immer lauter die Frage gestellt: Welchen Kurs nimmt das Vereinsschiff?

Nimmt es Fahrt auf oder gerät es in einen Schlingerkurs, diese Frage stellte in der jüngsten Ausgabe des Neckarelzer Stadionhefts selbst Präsident Dr. Thomas Ulmer, und beantwortete sie auch gleich selbst: "Alle Varianten sind möglich." Oder geht gar der Kapitän von Bord, wie der Präsident ein weiteres Szenario in seinem Grußwort an die Wand malte? Eine Variante dagegen wird nicht mehr eintreten: Eine Meuterei gibt es nicht, da bereits ein Großteil des Stammpersonals das Schiff verlassen hat. Neben den schon bekannten Abgängen Marcel Gerstle, Marcel Busch, Giuseppe Burgio, Marvin Leonhardt, Sebastian Szimayer sowie den drei Torleuten Simon Wagner, Marcel Wehr und David Jach verlässt nun auch Mittelfeldstratege Niklas Horn die SpVgg Neckarelz in Richtung FCA Walldorf.

Noch keine Entscheidung über ihren Verbleib in Neckarelz ist bei den Akteuren Claus Bückle, Benjamin Schäfer, Bogdan Müller, Jonas Kiermeier und Manuel Hofmann gefallen.

Wie geht die Regionalliga-Geschichte weiter? Auf diese Frage erhält man derzeit bei der SpVgg Neckarelz keine erhellende Antwort. Peter Hogens Spickzettel ist zwar voll geschrieben mit Namen möglicher Neuzugänge und die Gespräche im inneren Vorstandszirkel laufen auf Hochtouren, es läuft aber gleichzeitig auch die Zeit davon. Über die aktuelle Situation gab im nachfolgenden Interview Trainer Peter Hogen Auskunft.

Herr Hogen, am Freitag geht es in den Familienurlaub. Können Sie sich mit Blick auf die vielen Baustellen im Verein da überhaupt erholen?

Hogen: Ich bin seit 2003 in Neckarelz Trainer. Derartige Situationen sind für mich nicht neu.

Aber einen so einschneidenden Umbruch gab es bisher noch nicht?

Ja, so krass war es noch nie.

Welche Spieler stehen Ihnen aktuell noch zur Verfügung?

Marcel Abele, Ugurtan Kizilyar, Christian Schäfer, Henrik Hogen, Marius Klotz, Denis Bindnagel, Tobias Keusch und Ugur Beyazal.

In dieser Zusammenstellung ist der Kader aber zu "leicht" für die Liga?

Sicherlich, da müssen wir uns noch verstärken.

Würden Sie auch mit einem nur bedingt tauglichen Kader die dritte Regionalligarunde mit der SpVgg Neckarelz wagen?

Der Stand heute ist, dass ich noch einen Vertrag bis nächstes Jahr habe. Alles andere ist Spekulation.