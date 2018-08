Villingen. (ME) Die SpVgg Neckarelz hat durch einen glücklichen 1:0-Sieg beim FC Villingen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausgebaut, da Verfolger FCA Walldorf in Grunbach nicht über ein 1:1 hinauskam. Die grippegeschwächten Schützlinge von Coach Peter Hogen taten sich gegen die zweikampfstarken Schwarzwälder jedoch lange Zeit schwer. "Wir haben es in den ersten 25 Minuten nicht geschafft, einen ordentlichen Spielaufbau hinzubekommen", bemängelte ihr Trainer. Zudem musste er bereits in der 16. Minute Heiko Throm (Verletzung am Sprunggelenk) auswechseln, für den Christian Haas in Spiel kam. Erst nach etwa einer halben Stunde wurde der Tabellenführer stärker und forderte in der 34. Minute, als Marcel Gerstle gegen Jago Maric im Strafraum zu Fall kam, ohne Erfolg einen Elfmeter. Kurz vor der Pause vergab Haas die bis dato größte Chance der Neckarelzer, als er bei einer Schneckenberger-Flanke aus nächster Distanz gegen die Latte köpfte.

Kurz nach der Pause erwischte es ebenfalls Tobias Keusch (muskuläre Probleme) mit einer Verletzung. In der zunehmend hektischeren Partie wurde Neckarelz stärker, hatte aber Glück, dass Markus Knackmuß (48.) drüber köpfte. Auf der anderen Seite schaffte es die Villinger Abwehr bei einem Bückle-Schuss (49.) gerade noch, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern. Zwei Mal (66./83) musste Keeper Florian Hickel bei Haibt-Schüssen parieren. Zwischendurch hatte Ugurtan Kizilyar das Kunststück fertig gebracht, nach einem Galm-Schuss den abgewehrten Ball aus vier Metern über die Latte zu setzen (68.).

Dass es dennoch für einen Sieg reichte, dafür sorgte Christian Haas. Er war in der 87. Minute bei einer Galm-Flanke zur Stelle, um zum umjubelten 0:1 einzuköpfen. "Wir waren noch nie so nah dran an einer Niederlage in dieser Runde. Villingen hat uns alles abverlangt. Unterm Strich wäre ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen", räumte der Neckarelzer Trainer Peter Hogen ein.

Villingen: Huljic - Bea, Ovuka, D'Incau, Ketterer - Maric, Knackmuß, Weißhaar, Haibt - Sopelnik, Plavci.

Neckarelz: Hickel - Waldecker, Keusch (48. C. Schäfer), Kiermeier, Bückle - Schneckenberger (90. Weber), Kizilyar, B. Schäfer, Gerstle - H. Throm (16. Haas), Galm.

Schiedsrichter: Rommel (Stockach); Zuschauer: 550; Tor: 0:1 (87.) Haas.