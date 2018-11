Neckarelz: 3:1 bei Steinbach

Haiger. (af) "Mit nur drei Gegentoren waren sie richtig gut bedient", befand der Neckarelzer Angreifer Ugur Beyazal am Ende einer Partie am Haigerer Haarwasen, die viele der maßlos enttäuschten Zuschauer schon deutlich vor dem Schlusspfiff verlassen hatten. Dass Gäste-Trainer Peter Hogen meinte, seine Mannschaft sei "strukturierter" aufgetreten und habe die "besseren Möglichkeiten" besessen, verwunderte niemand unter den 1150 Zuschauern. Gleich acht allerbeste Chancen boten sich der SpVgg in den zweiten 45 Minuten, von denen sie jedoch "nur" zwei nutzten. Was Hogen jedoch nicht grämte: "Wir haben unseren Aufwärtstrend fortgesetzt und wollen spätestens bis zur Winterpause die Abstiegsplätze verlassen."

Mario Cancar markierte das 1:0 (33.) für die Gäste, nachdem Vogl zuvor noch prächtig gegen Jonas Kiermeier reagiert hatte. Als Hüsni Tahiri per Foulelfmeter sechs Minuten vor der Pause für die Gastgeber egalisierte, kam Hoffnung bei den Platzherren auf. Doch als erneut Mario Cancar nach einem haarsträubenden Patzer von Daniel Reith das 2:1 (52.) besorgte, nahm das Unheil aus Steinbacher Sicht seinen Lauf. Ugur Beyazal (54., 55.), Jonas Kiermeier (63.), Maurice Müller (74., 82.), Mario Cancar (77.) trafen teilweise das leere Tor nicht oder scheiterten an Vogl, den auch TSV-Verteidiger Alexander Mißbach noch zu einer Glanzparade zwang (80.).

Machtlos war der 24-Jährige jedoch nach 86 Minuten, als Jonas Kiermeier den 3:1-Endstand (86.) besorgte. "Wir wollten, dass Steinbach in der Tabelle hinter uns bleibt, dies ist uns gelungen", freute sich Ugur Beyazal.

TSV Steinbach: Vogl - Mißbach, Saighani (73. Jais), Reith, Tomas - Pires-Rodrigues, Bisanovic - Zeller (82. Hamanaka), Tahiri, Waldrich - Göttel.

SpVgg Neckarelz: Tekin - Kiermeier, Kizilyar, Bindnagel (59. Tasky), Bückle - Schäfer, Abele - Maurice Müller, Bellanave (67. Hofmann) - Beyazal, Cancar (84. Schäfer).

Schiedsrichter: Osmanagic (Stuttgart); Zuschauer: 1150; Tore: 0:1 Cancar (33.) 1:1 Tahiri (39., Foulelfmeter), 1:2 Cancar (52.), 1:3 Kiermeier (86.).