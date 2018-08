Neckarelz. (schat) Ergebnis und Erkenntnis waren bzw. sind nach dem 0:3 der SpVgg Neckarelz gegen die Sportvereinigung Elversberg nicht unbedingt identisch. Denn während auf dem Papier nach 90 Minuten die nächste deutliche Heimniederlage stand, wollte SpVgg-Trainer Peter Hogen dennoch gewisse Fortschritte bei seinem Team erkannt haben. Am Ende hätte man in der ein oder anderen Situation "intensiver verteidigen" und folglich ob der "großen Qualität" der Elversberger die Segel streichen müssen. Zumal Hogen die Saarländer zu den "vier oder fünf" Mannschaften zählt, die in der aktuellen Saison der Fußball-Regionalliga Südwest eine eigene Spitzengruppe bilden.

Neben einem an sich (und ungeachtet des Resultats) ordentlichen Spiel lässt sich auf Neckarelzer Seite auch eine inzwischen etwas entspanntere Personalsituation ausmachen. Kapitän Denis Bindnagel ist nach seinem Wadenbeinbruch zumindest insoweit wieder fit, dass er der Mannschaft spürbar weiterhelfen kann, Toptorjäger Sebastian Szimayer feierte nach überstandener Muskelverletzung gegen Elversberg sein Comeback. Und mit der Nachverpflichtung von Niklas Horn scheint man bei der SpVgg alles richtig gemacht zu haben. "Der hilft uns schon enorm weiter", sagt denn auch Peter Hogen über den 24-jährigen Mittelfeldmann, der im zweiten Anlauf (und dank Studienplatz in Heidelberg) von Bayern München II nach Neckarelz gekommen ist. Und ähnlich wie bei seinem berühmten Ex-Verein der spanische Weltmeister Alonso als Spätverpflichtung aus dem Stand eingeschlagen hat.

Verletzungsbedingt nicht dabei war am Wochenende unterdessen SpVgg-Stammkeeper Marcel Wehr (24). Der hatte sich beim Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen den SV Elversberg (0:3) eine Schienbeinprellung zugezogen. Für ihn rückte Simon Wagner (26) erstmals in dieser Saison ins Neckarelzer Tor, der seine Sache trotz 0:3 "wirklich gut gemacht hat", wie Trainer Hogen befand. Bis zum Spiel in Baunatal (das auf Dienstag, 30. September, verlegt wurde) soll Wehr allerdings wieder fit sein - und dann wohl auch wieder die Nummer eins für sich beanspruchen können. SpVgg-Angreifer Bogdan Müller (26) laboriert derweil weiter an einem Kapselschaden im Zehengrundgelenk. Wann der beste Neckarelzer Torschütze der Vorsaison wieder einsatzfähig sein wird, ist unklar. Eine Zwangspause wird auch Abwehrchef Marcel Busch einlegen müssen, der 32-Jährige ist nach der fünften gelben Karte (im Spiel gegen Elversberg kassiert) gegen Baunatal gesperrt.

Dass man nun gleich neun Tage Pause bis zum nächsten Spiel hat, passt SpVgg-Trainer Peter Hogen unterdessen nicht: "Ich hätte lieber den Rhythmus beibehalten", sagt der Neckarelzer Trainer. Auf Bitten des KSV Baunatal habe man dennoch einer Verlegung zugestimmt. Unabhängig vom Termin muss man beim Tabellendrittletzten eigentlich gewinnen. Schon um die erkannten Fortschritte zu bestätigen.