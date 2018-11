St. Leon-Rot. (dpa) Die Golferinnen aus den USA haben den ersten Punkt im Solheim Cup gegen Titelverteidiger Europa gewonnen. Das Duo Morgan Pressel/Paula Cremer siegte am Freitag in St. Leon-Rot gegen Anna Nordquist (Schweden) und Suzann Pettersen (Norwegen) vorzeitig nach 16 Löchern (3 auf 2). Die Amerikanerinnen lagen drei Punkte in Front, bei nur noch zwei zu spielenden Löchern.

Die Deutsche Sandra Gal spielte zu diesem Zeitpunkt noch mit ihrer schottischen Partnerin Catriona Matthew gegen Stacy Lewis/Lizette Salas. Die zweite Deutsche Spielerin, Caroline Masson, pausiert am Vormittag beim wichtigsten Team-Wettbewerb im Damen-Golf.