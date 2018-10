Sinsheim. (ham) Die Volleyballdamen des SV Sinsheim spielen auch in der kommenden Saison in der 3. Liga Süd. "Ein Aufstieg in die 2. Bundesliga war aus wirtschaftlichen Gründen einfach nicht machbar", begründet Abteilungsleiter Ralph Lange den Verzicht auf die höhere Klasse. Das hatte vor zweieinhalb Monaten noch anders ausgesehen. Damals war der Verein entschlossen, das Aufstiegsrecht wahrzunehmen. Allerdings hätte die SV-Abteilung dazu einen eigenständigen Club aus der Taufe heben müssen, nachdem der Gesamtverein nicht bereit war, die Pläne der Volleyballer finanziell mitzutragen. Um sich vom SV Sinsheim loszulösen, hätte die Volleyballabteilung aber der Zustimmung der Mitglieder bedurft. "Die Zeit, das alles zu regeln, wäre ohnehin zu knapp gewesen, auch deshalb habe ich den Antrag auf Billigung der Eigenständigkeit zurückgezogen", nennt Lange als weiteren Grund für den Verzicht. Laut Lange hat der SV Sinsheim noch jede Menge an Altlasten aus den Bundesligajahren zu tragen.

SV-Vorsitzender Peter Flaig sieht auch sportliche Gründe, die einen Aufstieg schwierig gemacht hätten. "In der Vorrunde der vergangenen Saison hat die Mannschaft glänzend gespielt, doch dann kamen mehr und mehr Ausfälle. Um eine schlagkräftige Mannschaft für die 2. Liga zusammenzustellen, hätte es einiger Neuzugänge bedurft, die wiederum Geld gekostet hätten. Und die Garantie, dass daraus ein harmonisches Mannschaftsgefüge entstanden wäre, hätte niemand geben können", macht Flaig klar. "Hätte es nicht die personellen Veränderungen gegeben, hätte man durchaus die höhere Liga in Angriff nehmen können. Das wäre dann eine gewachsene Struktur gewesen." Rund 60 000 Euro hätte der Verein für die 2. Liga bereitstellen müssen. In der 3. Liga beträgt der Etat 15 000 bis 20 000 Euro. Sind damit die Aufstiegspläne der Volleyballdamen vom Tisch? "Man sollte nie nie sagen", so Ralph Lange. "Aber für die nächste Saison ist das kein Thema." Auch die Vereinsgründung lässt der Abteilungsleiter offen. "Wir werden das in Ruhe prüfen." Das sportliche Ziel für die neue Runde kann laut Lange wohl nur Klassenerhalt lauten. "Ein Platz im Mittelfeld wäre schon ein Erfolg. Mehr dürfte nicht drin sein." Dass das Publikumsinteresse durch den Aufstiegsverzicht nachlässt, hofft der Abteilungsleiter nicht. "Die Tendenz ging in der vergangenen Saison nach oben. Die meisten Zuschauer werden uns treu bleiben", glaubt Lange. "Ich zähle auf unsere Fans." Auch Flaig rechnet mit einem ungebrochenen Zuspruch. "Wenn Erfolg da ist, kommen die Zuschauer."

Der Trainer heißt nach wie vor Waldemar Borgert, der sich natürlich auf die 2. Liga gefreut hatte. "Aber jetzt habe ich mich damit abgefunden, dass es nicht möglich ist." Damit war der Verein auch für auswärtige Spielerinnen nicht mehr interessant. "Für die 2. Liga gab’s jede Menge Anfragen", erzählt Borgert. Bislang hat nur eine Akteurin ein Probetraining beim SV absolviert: Lena Boente aus Wiesloch, die für den SV-Coach als Zuspielerin gelegen käme, denn mit Kim Kretzler steht Borgert nur eine Spielerin auf dieser Position zur Verfügung. Aufgehört hat Beate Lander, die jetzt als Ärztin in Heilbronn arbeitet. Nora Götz, Valeria Bräuer und Alina Schaa fallen wegen Schwangerschaft aus. Bei Viktoria Polubok wird entscheidend sein, wo sie ihr Studium absolviert. Ein Fragezeichen steht auch hinter Theresa Kälberer, die in Kehl studiert. Bleiben also Nadine Himmelhahn, Annika Schwager, Angelina Lesunenko, Luise Mauersberger, Franziska Kälberer und Kim Kretzler als feste Größen. In der kommenden Woche will Waldemar Borgert seine Schützlinge zum Trainingsauftakt zusammenrufen. Saisonstart ist dann am 17. September.