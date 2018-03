Mannheim. (miwi) Einen Kurzlehrgang mit 28 Spielerinnen hielt Hockey-Bundestrainer Jamilon Mülders von Montag bis gestern auf der Anlage des Mannheimer HC ab, in den drei Testländerspiele gegen Großbritannien eingebettet waren. 3:1 (3:1) gewann die DHB-Auswahl gestern die abschließende Begegnung und gestaltete die Gesamtbilanz nach einem 1:3 und einem 3:1 damit positiv. Für Mülders waren die nackten Resultate aber nicht wichtig, für ihn zählt die Entwicklung seiner Mannschaft.

In elf Tagen fliegt der Bundestrainer mit seiner Mannschaft nach Argentinien, wo am 30. November das Finale der World League startet. Die acht besten Teams der Welt kämpfen dabei um den Titel dieses neu geschaffenen Wettbewerbs, der für das deutsche Team allerdings nur eine Durchgangsstation darstellt. Das Ziel ist die Weltmeisterschaft im nächsten Juni in der Nähe von Den Haag (Niederlande). "Darauf ist alles ausgerichtet", sagte Mülders nach dem gestrigen Erfolg, den Eileen Hoffmann, Charlotte Stapenhorst und Eva Frank mit ihren Toren bereits in der ersten Halbzeit sicherstellten.

Beim Lehrgang auf dem Gelände des MHC, bei dem Mülders die Möglichkeit nutzte, wegen der modernen Traglufthalle auch im herbstlichen Mannheim im Trockenen auf einem Großfeld trainieren und spielen zu können, waren nicht nur die 18 Akteurinnen dabei, die in Argentinien an den Start gehen. "Wir wollen uns immer weiter entwickeln und haben in allen Bereichen noch Luft nach oben", stand die Feinarbeit im Vordergrund.

Jamilon Mülders gehört nicht zu den Trainern, die ihr Schaffen auf das nächste Spiel oder den nächsten Höhepunkt ausrichten. Dem Weltmeister von 2002 geht es vielmehr um das Fortkommen jeder einzelnen Spielerin und damit dem der gesamten Mannschaft. Mülders sieht Lehrgänge wie den in Mannheim als Chance, ein Team zu formen, das dauerhaft internationales Top-Niveau darstellt.

Gleiches gilt für die World League in Argentinien. "Das ist für uns ein absolutes Lernturnier"; sagt der Bundestrainer. Deshalb hat er auch nicht das aktuell stärkste Aufgebot nominiert, sondern eines, in dem Talente die Möglichkeit bekommen, sich auf hohem Niveau zu beweisen. Cecile Pieper vom Mannheimer HC zum Beispiel, die gegen Großbritannien ihre ersten A-Länderspiele absolvierte und in Argentinien das Rüstzeug erhalten soll, um auch in Den Haag eine Alternative zu sein. "Ich kann zur WM nur Spielerinnen mitnehmen, die bereits ein großes Turnier gespielt haben", sagte Mülders nüchtern. Das Treffen der besten acht Teams der Welt als Übungslauf sehen und angehen - das kann nur ernsthaft in Betracht ziehen, wer vom eigenen Tun vollends überzeugt ist.

Und wer bereits auf Erfolge zurückblicken kann, die gelassener machen. Bei der Europameisterschaft im August in Belgien holten die deutschen Damen überraschend den Titel und offenbarten dabei, dass Mülders mit seiner Idee richtig liegt. Offiziell seit Jahresbeginn ist der neue Chef im Amt und übernahm nach dem desaströses Auftritt der Mannschaft bei den Olympischen Spielen in London einen Scherbenhaufen. "Inzwischen will wieder jeder in der Nationalmannschaft spielen und kommt gerne her", beschrieb der Coach den Sinneswandel unter den deutschen Auswahlspielerinnen.