Heidelberg. (CPB) Michael Schnellbach, ein 52-jähriger Diplom-Verwaltungswirt aus Edingen-Neckarhausen, hat keine Langeweile. Der Rugbystürmer des Heidelberger Turnverein und der baden-württembergischen Auswahl, ist ehrenamtlicher Vizepräsident des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) für das olympische Siebenerrugby und möchte sich mit der Männer-Nationalmannschaft für die World Sevens Series 2016/17 und für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro qualifizieren und mit dem Frauen-Nationalteam die Rückkehr in die Europameisterschafts-Division 1 schaffen. Das alleine ist viel Arbeit. Auch beruflich steht der Geschäftsführer der Bundesgartenschau 2023 vor einer Herkulesaufgabe - er muss die Mannheimer Stadtmütter und Stadtväter davon überzeugen, dass es sich lohnt, bald zu einem gedeihlichen Ergebnis zu kommen.

Damit die sportlichen Ziele erreicht werden können, sind die ersten sechs Monate entscheidend. Nachdem die deutsche Sieben 2015 in der Europameisterschaft vom zehnten auf den fünften Rang geklettert ist und dabei Ex-Weltmeister Wales und die ehemaligen Europameister Portugal, Georgien und Russland sowie die bedeutende Rugbynation Italien hinter sich gelassen hat, wurde das DRV-Team der beiden Trainer Rainer Kumm (Hannover) und Chad Shepherd (Heidelberg) vom Weltverband (World Rugby) zur Teilnahme an den Hongkong Sevens (4. bis 11. April), dem bedeutendsten Siebenerrugby-Turnier des Planeten, eingeladen. Sollte die Mannschaft dort unter die besten Acht kommen, dürfte sie in der nächsten Saison die kompletten World Sevens Series - also die zehn Turniere in Dubai, Kapstadt, Wellington, Sydney, Las Vegas, Vancouver, Hongkong, Singapur, Paris und Twickenham - spielen, wo sich die besten Profis der Welt tummeln. Nach zwei Turnieren der World Sevens Series 2015/16 belegen Fidschi, Südafrika, die USA, Argentinien, England, Frankreich, Neuseeland, Australien, Kenia und Schottland in dieser Reihenfolge die Plätze eins bis zehn.

Nach den Hongkong Sevens haben fünf Turniere in Europa eine ganz besondere Bedeutung für die deutsche Mannschaft: Die vier Stationen der Europameisterschaft 2016 in Moskau (1. bis 6. Juni), Exeter (13. bis 18. Juli), Danzig (13. bis 18. Juli) und Lyon im September sowie das Weltturnier der Olympia-Qualifikation, für das Fürst Albert von Monaco den Zuschlag erhalten hat und das vom 15. bis 20. Juni 16 Nationalteams zusammenführen wird. Der Turniersieger darf als zwölfter und letzter Teilnehmer nach Rio fliegen. Die 16 Teams im Fürstentum am Mittelmeer sind Hongkong, Südkorea, Sri Lanka, Zimbabwe, Marokko, Tunesien, Spanien, Russland, Irland, Kanada, Mexiko, Tonga, Samoa, Uruguay, Chile und Deutschland.

Natürlich wäre es von Michael Schnellbach vermessen, von einer sicheren Qualifikation für die World Sevens Series und Olympia auszugehen, aber er sagt: "Wir geben unser Bestes, wir arbeiten gut, und wir lassen nichts unversucht."

Gegenwärtig spielt das deutsche Team - mit den neun Heidelbergern Niklas Hohl, Robert Hittel, Steffen Liebig, Pierre Mathurin, Max Calitz (alle HRK), Marvin Dieckmann, Bastian Himmer, Tim Lichtenberg (alle RGH) und Sebastian Fromm (Trinity College Dublin) im zwölfköpfigen Aufgebot - bei den Coral Coast Sevens in Nadi, der fünftgrößten Stadt im Lande des zweimaligen Siebenerrugby-Weltmeisters Fidschi. Dort steht ein schweres Turnier mit sehr erfahrenen Gegnern auf dem Reiseplan, aber auch die Erprobung neuester Leistungstestmethoden mit Hilfe eines GPS, das den Trainern genaue Aufschlüsse über die Verfassung der Spieler geben kann.

Die deutschen Männer werden bis Rio 112 Tage zusammen trainieren und spielen und dabei neben Kumm und Shep-herd auch von Fitnesstrainer Raphael Gessenharter, der Psychologin Birgit Zmrhal, dem Leistungsdiagnostiker Dr. Joachim Jost, der Sportwissenschaftlerin und Videoanalystin Elsa Häberlein, den Physiotherapeuten Tilla Dier, Björn Bürgler und Alfred Rucker sowie dem Leistungssportreferenten Manuel Wilhelm betreut. Der Kader besteht aus 30 von der Stiftung Deutsche Sporthilfe gut geförderten Athleten, unter ihnen sind acht Sportsoldaten.