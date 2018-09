Bundesligist Sportclub Neuenheim hat in Neckarsulm die internationale baden-württembergische Siebenerrugby-Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Schwager gewann an den beiden Turniertagen alle sieben Spiele und bezwang den RK Heusenstamm in einem dramatischen Finale mit 24:14. Den dritten Platz sicherte sich die ohne ihre bei der Olympia-Qualifikation in Lissabon erfolgreichen Nationalspieler angetretene Rudergesellschaft Heidelberg durch ein 19:10 gegen den RC Studentenstadt München-Freimann. Siebter wurde der TSV Handschuhsheim durch ein 21:14 gegen die Neckarsulm Barbarians. Das Frauenturnier gewann der deutsche Meister Heidelberger Ruderklub durch einen 54:10-Finalsieg über StuSta München. Unser Bild zeigt das siegreiche SCN-Team, stehend v.l.n.r.: Team-Manager Reinhold Barcik, Te Ira Davison, Giovanni Falcone, Willians German Portillo, Andreas Gräfl, Senzo Ngubane, Trainer Uwe Schwager und Betreuer Robert Chandler; vordere Reihe v.l.n.r.: Sebastian Robl, Wynston Cameron-Dow, Valentin Heuser, Tobias Robl, Tomás van Gelderen und Sam Harris. Foto: Axel Moser