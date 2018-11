Heusenstamm. (CPB) Siebenerrugby, das blitzschnelle Spiel mit sieben Akteuren über das große Spielfeld, ist und bleibt die starke Domäne der Rudergesellschaft Heidelberg. Gestern Nachmittag war der Jubel im Lager der Heidelberger "Orange Hearts" groß, als die Mannschaft von Trainer Rudolf Finsterer im Sportzentrum Martinsee der südhessischen Stadt Heusenstamm zum achten Mal seit 1997 die deutsche Meisterschaft im "short game" über zwei Mal sieben Minuten gewonnen hatte.

Das RGH-Team mit den in der Europameisterschaft so erfolgreichen Stars Fabian Heimpel, Bastian Himmer, Marvin Dieckmann und Tim Lichtenberg war ohne jeden Zweifel die beste Mannschaft der Titelkämpfe, die seit vielen Jahren - wie das deutsche Fußball-Pokalfinale in Berlin - in Heusenstamm ausgetragen werden, diesmal aber nur ein kleines Publikum von kaum 250 zahlenden Zuschauern fanden. Die RGH gewann alle sechs Turnierspiele. In der Vorrunde wurden der Berliner RC mit 34:7, der RC Studentenstadt München-Freimann mit 38:14 und der Vorjahresdritte RK Heusenstamm mit 17:10 distanziert, ehe am zweiten Turniertag im Viertelfinale der SC Germania List mit 19:10 und im Halbfinale der TV Pforzheim mit 33:0 ausgeschaltet wurden.

Im dramatischen Finale führte Titelverteidiger Heidelberger Ruderklub zur Pause mit 12:7, ehe die RGH mit eiserner Willenskraft dagegen hielt und den Meister entthronte. 24:17 hieß es am Ende eines Spiels, das Turnierleiter Herbert Lütge (Bad Sooden-Allendorf) so bewertete: "Es war Superklasse!"

Titelverteidiger HRK hat fünf seiner sechs Turnierspiele gewonnen, obwohl die erschöpften EM-Asse Anjo Buckman, Clemens von Grumbkow und Steffen Liebig nicht mitspielen konnten. In der Vorrunde gab es Siege über den SC Germania List mit 43:17, Hannover 78 mit 40:7 und den ASV Köln mit 60:10, ehe im Viertelfinale am Sonntag die talentierten "Füchse" vom Martinsee mit 29:10 und im Halbfinale die alten Rivalen von Hannover 78 mit 14:5 besiegt wurden. Den HRK wird es trösten, dass er in dieser Saison bereits die deutsche Meisterschaft im klassischen Fünfzehnerrugby sowie beide Frauen-Titel eingeheimst hat.

Sechs Siege in sechs Spielen war auch die makellose Bilanz des Sportclub Neuenheim, dem einige Zuschauer am Samstag zugetraut hatten, ins Halbfinale vorzustoßen und sich somit vom Vorjahresplatz acht deutlich zu verbessern. Die Neuenheimer fuhren nach einem 54:0 gegen den TSV Handschuhsheim, einem 35:0 gegen den RC Rottweil und einem 19:10 gegen den Vorjahreszweiten TV Pforzheim am Samstagabend als fröhliche Vorrundensieger nach Heidelberg zurück. Als sie am Sonntagmorgen zum Cup-Viertelfinale antreten wollten, wurden sie von Bundesspielleiter Lütge darüber informiert, dass sie auf Anzeige der RGH wegen des Einsatzes eines angeblich gesperrten Spielers disqualifiziert und auf den letzten Gruppenplatz zurückgestuft worden seien. Die Neuenheimer spielten das Turnier - nun um Bowl und Shield statt um Cup und Plate - zu Ende und waren nach drei weiteren Siegen, einem 35:7 gegen den SC Frankfurt 1880, einem 31:5 gegen den ASV Köln und einem 52:0 gegen die TG Darmstadt, Neunter und Bowl-Sieger.

Ramachandra Aithal, 2. Vorsitzender für den Männer-Sport im SCN, nahm die Entscheidung, den Stürmer Willians Portillo bei der Siebenerrugby-Meisterschaft einzusetzen, auf seine Kappe. Der Stürmer aus Paraguay war am 2. Mai im Bundesliga-Viertelfinale bei Hannover 78 wegen Foulspiels vom Platz gestellt worden und vom DRV-Sportgericht nach einem minderschweren Vergehen mit einer automatischen Sperre von 15 Tagen für alle Rugbyspiele sowie zwei Pflichtspielen seiner Klasse - der Bundesliga - bestraft worden. Nachdem die automatische Sperre am 18. Mai abgelaufen war, waren die Neuenheimer der offenbar irrigen Meinung, ihn in der Siebenerrugby-Saison einsetzen zu dürfen. Klar war hingegen, dass er im Bundesliga-Halbfinale am 10. Mai und im ersten Bundesligaspiel der neuen Saison gesperrt ist. Der SCN wird die Klärung dieser Rechtsfrage dem DRV-Schiedsgericht vorlegen.

Endklassement: 1. und Cup-Sieger RG Heidelberg; 2. Heidelberger RK; 3. TV Pforzheim; 4. Hannover 78; 5. und Plate-Sieger RK Heusenstamm; 6. SC Germania List; 7. RC Rottweil; 8. TGS Hausen; 9. und Bowl-Sieger SC Neuenheim; 10. TG Darmstadt; 11. TSV Handschuhsheim; 12. ASV Köln; 13. und Shield-Sieger SC Frankfurt 1880; 14. Berliner RC; 15. RC Studentenstadt München-Freimann; 16. Heidelberger RK II.

RG Heidelberg: Elmar Heimpel, Vincent Fischer, Robin Plümpe, Alexander Metz, Bastian Himmer, Fabian Heimpel, Marvin Dieckmann, Tim Lichtenberg, Manuel Müller, Stefan Wadlinger, Michael Ahl und Leander Steidel.

Heidelberger RK: Jacobus Otto, Julio Rodriguez, Robert Hittel, Pierre Mathurin, Ansgar Ruhnau, Sean Armstrong, Niklas Hohl, Jonas Malaizier, Lukas Malaizier, Max werner, Hendrik van der Merwe und Roman Dondrich.