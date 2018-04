Von Christoph Ziemer

Hockenheim. In seiner Motorsportkarriere hat Lewis Hamilton schon so ziemlich alle Rollen gespielt. Weltmeister, Partylöwe, Jahrhundertalent, Bad Boy - die Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen. Neuerdings gibt der Brite den Gangsta-Rapper. Beim DTM-Finale in Hockenheim hat er eine riesige Goldkette getragen, die ihm fast bis zur Hüfte herunterbaumelte. In seinen Ohren funkelten Edelsteine. Der Führende der Formel-1-WM hat sich nun auch einen Irokesenschnitt zugelegt, die Haare an der Seite sorgsam abrasiert. Und er hat gute Laune mitgebracht. "Guten Morgen", sagt Hamilton auf Deutsch. Letztes Jahr war er schon einmal beim DTM-Finale, allerdings sei das nicht so lustig gewesen: "Da musste ich einen DTM-Wagen bei strömendem Regen fahren und hatte jede Menge Aquaplaning. Aber vielleicht klappt es ja auch einmal im Trockenen." Aber er komme immer wieder gerne nach Deutschland, es sei schon fast eine zweite Heimat für ihn geworden.

Beim Formel-1-Rennen in Sotschi gab es vergangene Woche eine bemerkenswerte Szene. Hamilton war nach seinem Sieg auf dem Weg aufs Podium, Wladimir Putin reichte dem Sieger die Hand zur Gratulation - doch Hamilton verweigerte dem russischen Präsidenten den Handschlag und schöne Bilder. Leider, leider müsse er ihn wohl übersehen haben, grinst Hamilton: "Ich bin sehr höflich und ignoriere niemals Leute. Ich hatte meinen Helm noch auf und da habe ich immer meinen Tunnelblick. Es war keine Absicht."

Hamilton sprach über den angeblichen Psychokrieg mit Nico Rosberg und sagte, dass es so etwas schon immer gegeben habe: "2007 war es mit Fernando Alonso und mir nicht anders. Nur war ich damals ein Rookie, jetzt habe ich ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel."

Sehr entspannt wirkte Lewis Hamilton in Hockenheim, und das aus gutem Grund: Drei Rennen vor Schluss sieht er schon aus wie der sichere Weltmeister. Noch nie habe er so ein schnelles Auto gehabt, sagt der Mercedes-Pilot: "Du willst als Fahrer immer ans Limit, mit diesem Wagen ist das möglich." Die letzten vier Rennen hat Hamilton gewonnen, Nico Rosberg scheint die Überform des Sommers verloren zu haben.

Auch Rosberg war in Hockenheim, sorgsam getrennt von Hamilton. Während der Brite auf dem Weg in die Mercedes-Box jede Menge Autogramme schrieb und seinen ehemaligen Motorsport-Chef Norbert Haug abklatschte, fachsimpelte Rosberg lieber mit Bastian Schweinsteiger. Bei Audi. Der Fußballer ist seit Samstag wieder im Training, in Hockenheim ließ er sich zum ersten Mal in einem DTM-Renntaxi um den Kurs fahren. "Ich habe wieder vorsichtig mit dem Lauftraining begonnen", verkündete der Weltmeister staatsmännisch und zupfte an seiner Sonnenbrille.

"Ich hoffe, ich kann mein Pensum in den nächsten Tagen weiter steigern. Es ist schon sehr beeindruckend, wie warm das hier im Cockpit ist. Respekt vor den Fahrern, die das hier das ganze Rennen durchstehen." Die Fans erkannten den DFB-Kapitän, der einmal in die Menge winkte und dann im Audi-Motorhome verschwand.

Und Schweinsteiger ist nicht der einzige Sportler, der die DTM einmal live vor Ort sehen wollte: Auch Christian Gentner vom VfB Stuttgart war da. Ebenso die Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann, Tatort-Kommissar Wotan Wilke-Möhring und die Formel-1-Veteranen Jean Alesi und David Coulthard. Als dann nach Mattias Ekströms Zieleinfahrt das große Feuerwerk begann, war Lewis Hamilton schon längst über alle Berge. Der Mercedes-Fahrer sah auch nicht mehr, wie Ekström den Siegerpokal von Schauspieler Fritz Wepper erhielt.