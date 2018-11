Heidelberg. (PW) Das Hick-Hack um den Protest des Ringer-Bundesligisten KSV Schriesheim gegen die 7:12-Vorkampfniederlage gegen Aalen geht weiter. Bundesliga-Referent Ralf Diener hatte per Verwaltungsentscheid festgelegt, dass der Halbschwergewichtskampf zwischen Schriesheims ringendem Trainer Stefan Kehrer und Aalens Michael Manea nachgeholt wird. Den vorgeschlagenen Termin am 14. November lehnten die Württemberger nun aber ab, weil sie am nächsten Wochenende ohnehin schon zwei Kämpfe bestreiten müssen.

Die Schriesheimer sind damit unzufrieden. Sie weisen darauf hin, dass Manea in den letzten beiden Kämpfen nicht mehr zum Einsatz gekommen ist. Sei's drum. Der neue Nachholtermin soll zwischen dem 18. und 20. November liegen.

Vor einer fast unlösbaren Aufgabe stehen die Schriesheimer am Samstag um 19.30 Uhr auf eigener Matte, wenn der deutsche Vizemeister SV Weingarten erwartet wird. Im Vorkampf gab es eine 2:18-Niederlage, die schlimmer klingt als sie war. "Es waren viele enge Kämpfe dabei", erinnert sich Stefan Kehrer, "das wird auch im Rückkampf wieder der Fall sein." In der Rückrunde schätzt der Coach sein Team etwas stärker ein. "Deshalb rechne ich auch mit einem etwas besseren Ergebnis."

Kehrer selbst hat Schwerstarbeit vor sich. Er trifft auf Militär-Weltmeister William Harth, dem er bei den deutschen Meisterschaften im Viertelfinale bei 3:3-Gleichstand nur ganz knapp unterlag.

In der Oberliga dürfte Schlusslicht AC Ziegelhausen am Samstag beim Spitzenreiter KSV Kirrlach auf verlorenem Posten stehen. Eine ähnliche Pleite wie im Hinkampf droht. Damals verloren die Heidelberger mit 4:35. Schlecht für Ziegelhausen: Der Vorletzte KSV Berghausen könnte seinen Vorsprung vergrößern. Im Heimkampf gegen die vom Verletzungspech gebeutelte Schriesheimer Reserve ist ein Sieg nämlich durchaus drin.

Ein Duell auf Augenhöhe könnte das Derby des ASV Ladenburg gegen die RSL Sandhofen/Lampertheim werden, zumal der ASV zuletzt zwei deutliche Niederlagen kassierte und die RSL Spitzenreiter Kirrlach einen Punkt abknöpfte.

Verbandsligist KSV Malsch ist beim noch verlustpunktfreien RSC Laudenbach am Freitag krasser Außenseiter.



Bundesliga, Samstag, 19.30 Uhr: VfK Schifferstadt - KSV Aalen, KSV Schriesheim - SV Weingarten.

2. Bundesliga, Samstag, 19.30 Uhr: KSC Hösbach - KSV Ispringen.

Regionalliga, Samstag, 20 Uhr: SRC Viernheim - RG Waldkirch/Kollnau.

Oberliga, Samstag, 20 Uhr: KSV Kirrlach - AC Ziegelhausen, SVG Nieder-Liebersbach - RKG Reilingen/Hockenheim, ASV Ladenburg - RSL Sandhofen/Lampertheim, KSV Berghausen - KSV Schriesheim II, SV Weingarten II - KSV Ketsch.

Verbandsliga, Freitag, 20.30 Uhr: KSV Östringen - KSV Hemsbach, RSC Laudenbach - KSV Malsch; Samstag, 18.30 Uhr: SRC Viernheim II - ASV Daxlanden.

Landesliga, Gruppe 1, Samstag, 18.30 Uhr: SVG Nieder-Liebersbach II - RKG Reilingen/Hockenheim II, SV Weingarten III - KSV Ketsch II. Landesliga, Gruppe 2, Freitag, 19 Uhr: RSC Laudenbach II - KSV Malsch II; 20.30 Uhr: KSV IspringenII - RSL Sandhofen/Lampertheim II.