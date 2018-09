Oftersheim. (tib) Die Handballer der SG Leutershausen unterlagen gestern Vormittag bei der HG Oftersheim/Schwetzingen in der Karl-Frei-Halle mit 30:34 (14:12) im Rahmen der Mannschaftspräsentation der Schwetzinger. Viel Neues gab es aber nicht zu vermelden: Jannik Geissler verließ die HG, wechselte zum TSV Viernheim. Neu in den Drittliga-Kader kam nun Kevin Suschlik vom TSV Birkenau, der Linkshänder soll die Truppe von Neutrainer Holger Löhr im Rückraum verstärken. Zudem befindet sich Julian Zipf nach langer Verletzungspause wieder auf dem Weg zurück in die Mannschaft.

Zum Spiel: Der Zweitliga-Absteiger aus Leutershausen machte von Anfang an Druck auf die Abwehrreihen der Hausherren, spielte in der ersten Halbzeit konzentriert und durchdacht. Auf Seiten der Bergsträßer sorgten die Neuzugänge Maximilian Rolka (SG Kronau/Östringen) und Felix Jaeger (VfL Gummersbach) im Rückraum für Torgefahr - auf Abwehrchef Manel Cirac, Stammtorhüter Alexander Hübe und Linksaußen Niklas Ruß konnte SGL-Cheftrainer Marc Nagel noch nicht zurückgreifen. Dennoch erspielten sich die "Roten Teufel" eine 14:12-Pausenführung, welche auch dem jungen Jörn-Thore Döding im Kasten der Bergsträßer zu verdanken war. "Die ersten 30 Minuten waren echt gut", fand auch Nagel, "danach haben wir die Führung zu leicht hergeschenkt, das müssen wir besser spielen." Denn die HG drehte den Pausenrückstand binnen weniger Minuten in eine 17:15-Heimführung. Dafür traf Junioren-Nationalspieler Sascha Pfattheicher nach Belieben, netzte insgesamt elfmal für die "Roten Teufel" von Rechtsaußen - an der 30:34-Testspiel-Niederlage konnte aber auch er nichts mehr ändern.

HG-Coach Löhr resümierte: "Wichtig war, dass wir wieder Fortschritte gemacht haben. Große Teile des Spiels waren gut anzusehen."

HG Oftersheim/Schwetzingen: Messerschmidt 3, Rudolph 1, Förch 7, Barthelmeß 1, Krämer 2, Zipf 1, Mehl 1, Sauer 4/2, Fendrich 4, Körner 3, Hideg 6.

SG Leutershausen: Jaeger 5, Rolka 4, Kupijai 4, Pfattheicher 11/5, Bauer 3, Kubitschek 2, Schwechheimer 1.