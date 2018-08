Von Frank Enzenauer

Mannheim. Unterhaching oder Meppen? "Egal", sagt Waldhof-Trainer Gerd Dais. "Jeder Meister ist qualitativ hochwertig." Noch in dieser Woche können sich die Blau-Schwarzen schlau machen über den Gegner in den Aufstiegsspielen am 28. und 31. Mai zur Dritten Liga, eine Auslosung wird klären, wohin die Reise geht für die beiden Besten im Südwesten, den SV Waldhof und SV Elversberg - eben hoch zum Nordmeister SV Meppen oder runter Richtung München zur SpVgg Unterhaching. Mutmaßlich der schwierigere Weg, weil Haching in dieser Saison lediglich eine Niederlage hinnehmen musste und die Tabelle mit 14 Punkten Vorsprung anführt.

Die organisatorischen Planungen für den Saisonhöhepunkt sind bereits angelaufen: Der Vorverkauf für Dauerkarteninhaber und Klubmitglieder beginnt an diesem Donnerstag auf der Geschäftsstelle am Alsenweg und endet am kommenden Montag, der freie Ticketverkauf startet am 10. Mai.

Mit über 20.000 Zuschauern, einer "vollen Hütte", rechnet SVW-Geschäftsführer Markus Kompp. Und die Mannheimer ersehnen natürlich ein glücklicheres Finale als im Vorjahr, als man in den Entscheidungspartien an den Sportfreunden aus Lotte gescheitert war (0:0, 0:2).

Frust hatte sich damals, im Frühsommer 2016, breit gemacht beim Meister der Regionalliga Südwest, Führungsspieler Hanno Balitsch seine Karriere beendet, obendrein wechselte Trainer Kenan Kocak zum SV Sandhausen - und die Stimmung war im Keller.

"Wir sind wieder aufgestanden. Das musst du erst mal schaffen", jubelte nun Innenverteidiger Marcel Seegert nach der erneuten Qualifikation für die Aufstiegsspiele. "Darauf können wir stolz sein", sagte Coach Dais, der auch dank seiner pragmatischen, unaufgeregten Arbeitsweise den SV Waldhof wieder zurück in die Erfolgsspur geführt hat.

Gleich den ersten Matchball verwandelten die Blau-Schwarzen, um das - vorzeitige - Erreichen des Etappenziels feiern zu dürfen. Gegen den stark abstiegsgefährdeten SC Teutonia Watzenborn-Steinberg genügte am Samstag vor rund 5000 Zusehern im Carl-Benz-Stadion eine mittelprächtige Leistung für den 4:2 (2:1)-Pflichtsieg.

"Raus aus Liga vier! Raus aus Liga vier!", grölten die Waldhof-Fans immer wieder nach den Toren von Jannik Sommer (13. und 61. Minute per Foulelfmeter), Michael Schultz (35.) und Gianluca Korte (49.), und keiner murrte angesichts der Nachlässigkeiten beim Spitzenreiter, der den tapferen Hessen zwei Treffer gestattete - Markus Müller (14.) und Dennis Lemke (87.) waren die Gäste-Schützen.

Die verbleibenden Regionalliga-Aufgaben am kommenden Sonntag beim FC Nöttingen und am 20. Mai bei Eintracht Trier dienen bereits zur Vorbereitung auf die Aufstiegsspiele. "Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass alle Spieler ihre Top-Form erreichen", erklärte Trainer Dais. Und verbreitete lächelnd Zuversicht: "Ich glaube, sowohl Unterhaching als auch Meppen würden lieber gegen Elversberg spielen als gegen uns."

Waldhof: Scholz - Marco Müller, Marcel Seegert, Schultz, Celik - Ibrahimaj (46. Rothenstein), Fink, Tüting (74. Kiefer), Korte (80. Nico Seegert) - Sommer, Koep.

Watzenborn: Sahin - Spang (46. Lemke), van Gelderen, Vidosevic, Adomah (57. Koyuncu) - Koutny, Golafra (51. Marceta), Kotzke - Goncalves, Kodes - Markus Müller.

Schiedsrichter: Lämmle (Waiblingen); Zuschauer: 5068; Tore: 1:0 Sommer (13.), 1:1 Markus Müller (14.), 2:1 Schultz (35.), 3:1 Korte (49.), 4:1 Sommer (61., Foulelfmeter), 4:2 Lemke (87.).