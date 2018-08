Von Frank Enzenauer

Mannheim. Der SV Waldhof ist fest entschlossen, abermals an den Aufstiegslotteriespielen zur Dritten Liga Ende Mai teilzunehmen. "Wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt! Wir haben gezeigt, dass wir den zweiten Platz nicht mehr hergeben wollen", sagte Kapitän Michael Fink nach dem geglückten Jahresauftakt am vergangenen Wochenende, dem unterhaltsamen 3:2-Sieg gegen die Stuttgarter Kickers.

Nun kann ein Riesenschritt erfolgen, ein womöglich entscheidender. Am Samstag (14 Uhr) gastiert der Rangdritte TSV Steinbach im Carl-Benz-Stadion, und sollte den Waldhöfern der zehnte Sieg in Serie gelingen, würden sie den Abstand zu den ambitionierten Nordhessen auf neun Punkte ausbauen. "Ein Topspiel", sagte gestern Mittelstürmer Nicolas Hebisch voller Vorfreude. "Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel ist das." So drastisch wollte Trainer Gerd Dais das Spitzenduell der Fußball-Regionalliga Südwest nicht werten. "Es ist kein richtungsweisendes Spiel, aber zweifellos ein wichtiges", erklärte er. Schließlich habe Steinbach ein Spiel weniger absolviert als die Blau-Schwarzen, bräuchte also selbst nach einer Niederlage in Mannheim nicht alle Aufstiegshoffnungen begraben.

Zehntausend im Stadion?

Dais erwartet eine "große Herausforderung" gegen einen offensivstarken, seit vier Pflichtpartien ungeschlagenen Gegner, der in Sargis Adamyan einen sehr torhungrigen Stürmer (14 Saisontreffer) beschäftigt und der in der Winterpause zur zusätzlichen Belebung des Angriffs Giuseppe Burgio vom SV Waldhof verpflichtete. Burgio dürfte besonders motiviert sein.

Nach zuletzt 5600 Zuschauern hofft Waldhof-Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill auf noch stärkeren Rückenwind von den Rängen, "vielleicht kratzen wir ja an der 10.000er-Marke." Auch der Trainer wünscht sich ein stimmungsvolles Stadion: "Große Unterstützung würde uns helfen", sagte Dais am Donnerstag. Er ist selbstbewusst genug, um kein großes Geheimnis um seine Startformation zu machen - und legte sich schon mal fest: Winterneuzugang Dennis Rothenstein (TSG Neustrelitz) wird von Beginn an neben Hebisch, Waldhofs bestem Schützen mit sieben Treffern in 13 Einsätzen, angreifen, weil Benedikt Koep wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Wie schon gegen die Kickers muss Dais am Samstag auf die verletzten Bastian Müller, Jannik Sommer und Daniel di Gregorio verzichten.