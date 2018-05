Mannheim feiert 2:0-Erfolg in Trier auch dank Torwart Scholz

Trier. (rodi) Markus Scholz blieb bescheiden. Dabei war der Schlussmann einer der Matchwinner beim 2:0 (1:0)-Erfolg des SV Waldhof bei Eintracht Trier, mit dem die Mannheimer sogar die Tabellenführung der Regionalliga übernahmen. "Ein Torhüter ist ja dazu da, auch mal einen Ball zu halten", meinte der Neuzgang, den Kenan Kocak von Dynamo Dresden verpflichtete. Beim Drittligisten begann er vor einem Jahr als Stammspieler, absolvierte sechs Partien, ehe ihn eine Verletzung zurückwarf und er nicht mehr berücksichtigt wurde. Fußballerisch sieht er bei seinem neuen Team noch Luft nach oben, sagt aber auch: "Wir haben heute sehr effektiv gespielt."

Das Führungstor der Gäste im Moselstadion leitete er mit einer Glanztat selbst mit ein. Als Dennis Gerlinger plötzlich frei vor ihm auftauchte, musste der Keeper Kopf und Kragen riskieren, um den Rückstand zu verhindern. Im Gegenzug tankte sich Philipp Förster auf der linken Außenbahn durch und seine Hereingabe verwertete Giuseppe Burgio mit einem Schuss aus der Drehung zum 1:0 (20.).

"Wir waren in einigen Phasen einfach nicht clever genug. Das erste Tor war für mich schon spielentscheidend. Wir haben in der Entwicklung dreimal die Möglichkeit zu einem taktischen Foul nicht genutzt", haderte Eintracht-Coach Peter Rubeck. Bis dahin hatte sein Team etwas mehr vom Spiel, wie auch Kocak erkannte: "In der ersten Halbzeit waren wir zunächst zu passiv, haben uns dann aber gefangen und den Kampf angenommen." Mit der Führung im Rücken waren die Waldhöfer in der Folge auch dank Hanno Balitsch, der vom Trainer ein Sonderlob erhielt, sehr gut organisiert und hielten die Eintracht bis zur Pause weitestgehend vom eigenen Kasten fern.

Nach dem Wechsel drängte Trier aufs 1:1. Bei Gerlingers Freistoß war erneut Scholz auf dem Posten (52.) und Lienhard konnte aus spitzem Winkel nicht vollstrecken (54.). Dann folgte der starke Auftritt von Jannik Sommer, der nach Doppelpass mit Förster zum 2:0 traf (56.). Gut, dass Schiedsrichter Kessel zuvor nach einem Foul an Burgio den Vorteil laufen ließ. Als Scholz eine Doppelchance von Daniel Hammel und Michael Dingels parierte (78.), wurde klar, dass für den SVW nichts mehr anbrennen würde.

Und wie sieht der SVW-Torwart die sportlichen Aussichten dieser Saison? "Frag mich noch mal nach dem 32. Spieltag", meinte Scholz. Das werden wir tun.

Trier: Keilmann - Fiedler, Dingels, Laux (59.Hammel), Mario Müller - Gerlinger, Lienhard, Spang (79.Garnier), Anton - Telch, Koep (69.Bidon)

Waldhof: Scholz - Marco Müller, M. Seegert, Fink, Mühlbauer - Balitsch, Di Gregorio (55.Lindner) - Ibrahimaj, Förster (80.Sabah), Sommer (88.P. Haag) - Burgio

Schiedsrichter: Kessel (Norheim); Zuschauer: 2176; Tore: 0:1 Burgio (20.), 0:2 Sommer (56.)