Mannheim. (jog) Kommt der SV Waldhof bis zur Mitgliederversammlung am 7. Juni im Franziskussaal etwa doch vorübergehend zur Ruhe? Aufsichtsratschef Thorsten Riehle (46) war nach dem Rückzug von Steffen Künster als Präsidentschaftsbewerber gehandelt worden. Nach reiflicher Überlegung möchte der Geschäftsführer des Kulturhauses Capitol in der Mannheimer Neckarstadt, SPD-Kommunalpolitiker und Vorstandsmitglied der "Mannheimer Runde" jedoch Personaldebatten erst einmal hinten angestellt wissen.

In einer Stellungnahme schrieb Riehle am Mittwoch: "Zunächst beglückwünsche ich Kenan Kocak, die Betreuer und die gesamte Mannschaft zur Erreichung der Relegation. In den nächsten Tagen und Wochen sind nur noch zwei Punkte wichtig: die Relegation und die Sicherung der Lizenz. Die unterschiedlichen Auffassungen in der Frage der Strategie müssen zurückgestellt werden, um die Lizenz nicht zu gefährden. Hier steht nun das Präsidium in der Pflicht. Außerdem brauchen wir Ruhe, um keine Verunsicherung in die Mannschaft und den Verein zu tragen. Hier sind wir alle gefordert."

Vor dem Waldhof-Spiel gegen Spielberg brodelte es heftig in der Gerüchteküche. Dem Vernehmen nach sollte sich Riehle zunächst als Präsidentschaftskandidat outen, anschließend sollte es eine Erklärung von ihm geben, warum er die Verantwortung als Vereinsboss doch nicht übernehmen wolle. Alles Humbug, wie er der RNZ verriet: "Wir sollten mal alles runterkochen."

Vor der Mitgliederversammlung wird es von Riehle klugerweise keine öffentliche Äußerung zur Frage der Präsidentschaft geben. "Zunächst kommt der Sport, dann muss das Präsidium der Mitgliedschaft das Konzept vorstellen, erst danach stellen sich Personalfragen", so Riehle in der Pressemitteilung.

Er steht für das offene Konzept der "Mannheimer Runde", schließt aber nicht aus, konträre Positionen zu vereinen. Außerdem sei er kein Befürworter einer Ausgliederung des Regionalliga-Teams, die nicht "auf Biegen und Brechen" erfolgen müsse. Foto: vaf