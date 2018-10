Mannheim. (miwi) Am Donnerstag geht der SV Waldhof einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Ausgliederung seines Profibetriebs in eine Spielbetriebs-GmbH. Auf der Mitgliederversammlung werden ein neues Präsidium und ein Vertreter gewählt, der in den siebenköpfigen Aufsichtsrat der GmbH rückt. Nach der Mitgliederversammlung können die Verträge zur Ausgliederung unterschrieben und damit umgesetzt werden, was der Verein vor vielen Wochen beschlossen hatte. Vor einigen Tagen hatte Klaus Rüdiger Geschwill angekündigt, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Die Wahl des bisherigen Schwatzmeisters und Interims-Präsidenten ist sicher, da es keinen Gegenkandidaten gibt. Geschwill hatte den Verein durch schwere Zeiten geführt und mit privaten Darlehen das finanzielle Überleben gesichert.

Bislang war Klaus Hafner als Vorstandsmitglied für Sport an der Seite von Geschwill, dem künftigen Präsidium wird der Unternehmer aus Mannheim aber nicht mehr angehören. Hafner ist nicht im Team von Geschwill, weil seine Nähe zum Spielerberater Orhan Lokurlu viele Fragen aufgeworfen hatte. "Dazu sage ich nichts", hielt sich Geschwill nach dem Sieg der Waldhöfer bei der TSG Hoffenheim II bedeckt. Der eigentlich umgängliche künftige Waldhof-Präsident war kurz angebunden, als sein künftiges Team zum Thema wurde.

Möglicherweise liegt das daran, dass seine Wunschkandidaten für die Nachfolge von Hafner als Vorstandsmitglied für Sport nicht zur Verfügung stehen. Mike Schüssler, der sich viele Jahre lang um die Jugendarbeit beim SVW verdient gemacht hatte, sagte mit Verweis auf seine hohe berufliche Belastung ab. Günter Sebert will den Posten ebenfalls nicht übernehmen. "Ich stehe nicht zur Verfügung, die skizzierten Aufgaben passen nicht", sagte der Ehrenspielführer.

Ein funktionsfähiges Team wird Geschwill dennoch präsentieren, wenngleich er sich offiziell noch nicht in die Karten schauen lässt. Längst ist aber durchgesickert, dass neben Geschwill Alexander Rudnick, der aktuell bereits Mitglied im Präsidium ist, der bisherige Aufsichtsrat Markus Ritzmann sowie Klaus Bittinger, Vorsitzender des Clubs der 100, das Führungsgremium bilden.