Von Daniel Hund

Leutershausen. Danach brandete Applaus auf. Zufrieden waren sie, die Fans der SG Leutershausen. Denn eigentlich hatte in den 60 Handball-Minuten zuvor auch vieles gestimmt, nur eins nicht: das Ergebnis. 29:31 (11:13) stand es am Ende. Für Kornwestheim, gegen die "Roten Teufel". Vorwerfen konnte man den Jungen Wilden nicht wirklich etwas: Sie kämpften, sie glänzten, sie taten eigentlich alles, was man so tun muss, um ein Spiel zu gewinnen. Holger Löhr, der in Leutershausen als Sportlicher Leiter fungiert, sah es ähnlich. Der Ex-Nationalspieler: "Wir hatten sicherlich unsere Möglichkeiten. Alle haben sich gegen die Niederlage gestemmt, aber personell haben uns diesmal etwas die Alternativen gefehlt."

Das Hauptproblem war der Start. Den hatte die SGL nämlich komplett verpennt. Hinten löchrig, vorne ohne Präzision im Abschluss: Nach acht Minuten stand es 2:6. Trainer Marc Nagel hatte da schon genug gesehen. Er bat zur Auszeit, wollte wach rütteln, Tipps geben. Doch besser wurde es zunächst nicht. Ob’s am Fehlen von Hannes Volk lag? Gut möglich. Denn der Routinier war diesmal nur Tribünengast. Mit gebrochener Nase schaute er zu, litt mit. Ein Trainingsunfall zwang ihn dazu. Wann er zurückkehrt ist unklar. Denn in seinem Fall ist eine Schutzmaske undenkbar. "Er spielt am Kreis. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll", zuckte SGL-Macher Uli Roth mit den Schultern.

Zurück zum Spiel: In der 14. Minute deutete sich gar ein Debakel an. Da leuchtete ein 3:9 von der Anzeigentafel. Aber dann bewies Nagel ein goldenes Händchen. Er brachte seinen Nachwuchs-Hexer Moritz Mangold, gerade mal 17 Jahre alt und schon ein Ausnahme-Könner. An ihm gab es für die Schwaben kaum noch ein Vorbeikommen. Egal, ob aus dem Rückraum, in packenden Eins-gegen-Eins-Duellen oder von der Siebenmeter-Linie: Mangold war da. In die Pause ging es mit 11:13. Und in den zweiten dreißig Minuten gelang auch mehrfach der Ausgleich - nur nie der Führungstreffer. Und so kam es wie es kommen musste, Kornwestheim feierte, Leutershausen trauerte.

Doch auch solche Spiele muss es geben. Gerade für so eine junge Mannschaft. So standen neben Mangold mit Lukas Klee, Sascha Pfattheicher, Marlon Lierz und Valentin Spohn gleich fünf A-Jugendliche Im Kader. Zum Einsatz kamen alle - und sie trugen sich auch in die Torschützenliste ein. Vor allem Pfattheicher, der sechs Mal traf, und Spohn mit acht Krachern aus dem Rückraum. Beide gehören übrigens auch zum festen Stamm der Junioren-Nationalmannschaft, genau wie Philipp Bauer, der aktuell aber verletzt ist. Dass die Nachwuchsarbeit bei der SGL groß geschrieben wird, ist kein Geheimnis. Und gerade Löhr lebt sie: Einmal in der Woche bittet er die Talente mittwochs zu einer gesonderten Trainingseinheit. Somit kommen sie pro Woche auf vier Übungseinheiten. Und das Gedränge ist groß, wenn Löhr ruft: Schließlich bewegt sich auch die eigene A-Jugend längst auf Topniveau. Die JSG Leutershausen/Heddesheim rangiert momentan auf dem sechsten Platz in der Ost-Gruppe der A-Jugend-Bundesliga.

Es wird also deutlich, dass sich an der Bergstraße etwas tut. Es geht aufwärts. In Sachen Zuschauerzahlen zeigt sich das allerdings (noch) nicht: Am Samstag schauten nur 300 Fans in der Heinrich-Beck-Halle vorbei. Roth sagt: "Die letzten beiden Jahre waren schwer für uns, wir müssen das Vertrauen der Anhänger zurückgewinnen." Verloren wurde es, weil es um nichts ging. Der Titel wurde geholt, finanziell reichte es aber nicht für den Aufstieg. Das lässt sich der zahlenden Kundschaft nur schwer verkaufen.

Und was ist in dieser Saison? Würde man hochgehen, wenn die nötigen Punkte geholt werden? "Wir befinden uns immer noch in der Konsolidierungsphase", verrät Roth: "Aber es soll keine Saison mehr geben, in der wir selbst den Stecker ziehen. Wir wollen den Jungs eine Perspektive bieten."

Fakt ist: Gerade in der Kurpfalz, die mit hochklassigem Sport überfrachtet ist, ist es schwer potenzielle Sponsoren zu finden.

Spielfilm: 1:1, 1:3, 2:8, 7:11, 11:13 (Halbzeit), 12:16, 18:18, 22:24, 26:29, 29:31 (Endstand).

SG Leutershausen: Salger 3, Räpple 5/3, Pfattheicher 6, Lierz 2, Geppert 4, Spohn 8, Ratzel 1.