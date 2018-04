Von Daniel Hund

Leutershausen. Uli Roth, der Macher, hatte seine Hände zu Fäusten geballt. Beide wirbelten durch die Luft, kreuz und quer, hin und her. Schwer zu sagen, welches die rechte und welches die linke war. Es ging alles so schnell. Das war in dem Moment, als es richtig unübersichtlich wurde, als in der Heinrich-Beck-Halle die große Party begann, die Nichtabstiegs-Sause. Denn die SG Leutershausen hat es tatsächlich gepackt, feierte am letzten Zweitliga-Spieltag durch einen 28:22 (12:13) Erfolg über Nordhorn den Klassenerhalt. Eben genau das, was noch vor ein paar Wochen kaum jemand mehr für möglich gehalten hatte. Linksaußen Niklas Ruß war einer der Pessimisten. Ruß, der Ehrliche: "Vor zwei, drei Monaten sah es so düster aus und jetzt das. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn!"

Sprach's und bekam eine volle Breiseite Bier ins Gesicht geschüttet. Ja, richtig gehört: Bier, keinen Champagner. In Leutershausen ist vieles anders. Dort bewegt man sich an der Basis. Handball wird gelebt, nicht nur gespielt. Und zur großen SGL-Familie zählt auch Udo Scholz, der Heimspiel für Heimspiel am Hallenmikrofon Vollgas gibt. Am Samstag, im kollektiven Siegesrausch war dann aber auch der Altmeister überfordert: Kurz vor Spielschluss versagte seine Stimme. Heiser war er, kaum mehr zu verstehen. Aber froh, unglaublich glücklich.

Manager Roth konnte noch reden, jedoch anders als sonst. In der Stunde des großen Happy Ends sprach er mit belegter Stimme, murmelte: "Ich habe im Handball wirklich schon so viel erlebt, aber so eine nervenaufreibende Saison noch nicht."

Eine Saison, in der andere Manager möglicherweise bereits in der Hinrunde die Reißleine gezogen hätten. Damals, als nichts lief, Spiel für Spiel verloren wurde. Als manch einer lautstark Verstärkungen forderte, erfahrene Leute, die dem Existenzkampf gewachsen sind. Doch Roth und seine Mitstreiter machten genau das Gegenteil. Sie vertrauten auf ihre Rasselbande, stärkten ihr bewusst den Rücken. "Dafür", seufzt Roth, "dafür haben sie uns nun belohnt."

Einer darf in diesem Zusammenhang aber nicht vergessen werden: Holger Löhr, der Trainer. Unterstützt durch Marc Nagel, der in der zweiten Saisonhälfte ins Trainerteam rückte, formte er eine Einheit. "Sieben" Freunde, die plötzlich wieder an sich glaubten und eine gigantische Aufholjagd starteten.

So wie am Samstag. Die Anspannung war nämlich spürbar. Auf und abseits der Platte. Es knisterte, die Arme zitterten. Zunächst ging alles schief. Fehlpässe, überhastete Abschlüsse, Löcher in der Abwehr - das volle Negativprogramm. Nach acht Minuten stand es 1:4. Die Sorgenfalten wurden größer und größer. Bei Roth zum Beispiel. Der fieberte auf Höhe der Mittellinie mit: Den kleinen Finger an der Stirn, den Daumen unters Kinn gepresst. Der ehemalige Rekordnationalspieler dachte nach, wirkte konsterniert, war völlig hilflos da draußen. Aber die Jungs auf der Platte ließen ihn und die Fans in der ausverkauften Halle nicht hängen. Angeführt von Roko Peribonio, dem Hexer zwischen Pfosten, kämpfte sich die SGL wieder heran. Jonas Gunst besorgte den Ausgleich (5:5/15.), Ruß die erste Führung (7:6/18.).

Mit 12:13 ging es in die Pause. Beruhigend ist anders. Doch keine Spur von Verzweiflung, denn Eisenach spielte mit, hielt die Roten Teufel im Fernduell mit dem SV Henstedt-Ulzburg, dem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, auf Zweitliga-Kurs. 11:17 stand es dort zur Pause. Für Eisenach, gegen Henstedt. Ralph Kühnl, im Nebenberuf Pressebeauftragter der SG Leutershausen, war hier stets der richtige Ansprechpartner. Er bewegte sich permanent auf Ballhöhe, war hautnah an beiden Bällen dran. Sein silberner Laptop, auf dem der HBL-Liveticker 60 Minuten lang runter ratterte, machte es möglich.

Und die Lage entspannte sich zusehends. Die SGL legte nach: Eine Viertelstunde vor Schluss hatten sich Ruß und Co. ein 23:18 herausgeworfen, begeisterten mit tollen Spielzügen und einem kompromisslosen Abwehrriegel. Der sich wenig später dann in eine ovale Menschentraube auflöste, die orientierungslos vor Glück durch die Heinrich-Beck-Halle hüpfte.

Doch bei all der Gaudi, als sich die erste Erleichterung etwas gesetzt hatte, kullerten auch noch eine paar "echte" Tränen. Abschiedsschmerz machte sich breit. Verdienten Haudegen wurde die letzte Ehre erwiesen. Mit Geschenken und warmen Worten. Ein kurzer Überblick: Philipp Müller, Matthias Conrad, Marc Wetzel, Jonas Gunst, Simon Kuch, Roko Peribonio und Christian Ben verlassen die Bergstraßen-Idylle. Leicht fällt das nicht jedem. Philipp Müller, der zur SG Nußloch wechselt, hat schwer zu knabbern: "Wenn du sechs Jahre in einem Verein spielst, ist das hart. Über die Jahre sind so viele Beziehungen gewachsen." Sagt er.

Am Samstag war das aber noch Zukunftsmusik. Die Gegenwart heißt erstmal Mallorca. Dort lassen die Teufel die Puppen tanzen. Los ging es in der Nacht zum Sonntag, zurück am Mittwoch. Ruß verspricht: "Wir geben Vollgas."

SG Leutershausen: Frietsch 2, Gunst 7/5, Müller 2, Forstbauer 4, Ruß 3, Prestel 4, Volk 4, Conrad, Engels 2.