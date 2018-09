Leutershausen/Ludwigshafen. (tib) Für die SG Leutershausen wird es nun richtig ernst. In der 2. Handball-Bundesliga ist man fünf Spieltage vor Rundenende erstmals auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Der Grund: Der ASV Hamm-Westfalen fuhr am Samstag überraschend den ersten Auswärtssieg der Saison in Konstanz ein, schob sich damit zwei Punkte vor die "Roten Teufel". Die rangieren jetzt auf dem 17. Rang - das würde bedeuten, dass die SGL die nächste Runde wieder in der 3. Liga spielt. Das möchte man abwenden. Und jetzt steht auch noch das Derby vor der Tür. Am Mittwoch treffen die "Roten Teufel" um 19.30 Uhr in der Friedrich Ebert-Halle auf die TSG Ludwigshafen-Friesenheim.

Ein Spiel, bei dem es um mehr als nur zwei Punkte geht. Das hat man auch bei der Partie in der Vorrunde gemerkt. Hitzig ging es damals in der Heinrich-Beck-Halle zu. Und die SGL überraschte: Sascha Pfattheicher erzielte damals kurz vor Schluss den vorentscheidenden 28:27-Siegtreffer. So wird es am Mittwoch aber nicht kommen. Denn Pfattheicher fehlt den Bergsträßern noch immer aufgrund einer Krankheit. Auch Marcel Möller meldete sich krank, ob er am Mittwoch auflaufen kann, ist noch offen. Zuletzt musste man sogar gegen Eisenach und in Lübbecke komplett ohne Linkshänder auflaufen. Denn 2,07-Mann Stefan Salger sah gegen Bietigheim die Blaue Karte, war gesperrt. "Insgesamt haben wir das aber ganz gut kompensiert, man hat aber dennoch gemerkt, dass er gefehlt hat", so Trainer Marc Nagel. Nun, pünktlich zum Derby ist Salger wieder an Bord.

"Das wird ein packendes Derby. Friesenheim ist natürlich eine sehr gute Mannschaft, die unbedingt aufsteigen möchte", sagt Uli Roth, Sportlicher Leiter der SGL: "Für uns ist es ein Nachholspiel, ein Bonusspiel. Es hat nicht allererste Priorität, die wichtigste Partie ist am Samstag gegen Emsdetten - da müssen wir gewinnen. In Bietigheim haben wir auch lange bei einem Top-Team gut mitgespielt, jetzt freuen wir uns auf ein tolles Derby." Und auch Nagel freut sich: "Wir wollen das genießen - dafür müssen wir gerade am Anfang viel investieren, damit es offen bleibt. Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen."

Doch die "Eulen" aus Friesenheim präsentierten sich zuletzt in blendender Verfassung. Am letzten Samstag gewannen sie deutlich mit 34:28 beim direkten Konkurrenten, dem VfL Bad Schwartau. Nagel: "Das war ein dickes Ausrufezeichen, jetzt haben sie sich dort etabliert, wo man sie vor der Runde erwartet hatte." Nun steht die TSG mit 43:23 Punkten auf Rang fünf, nur zwei Punkte von den Aufstiegsrängen entfernt. Und Friesenheim hat einen Lauf - die vergangenen vier Spiele gewann man, davor musste man sich beim Spitzenreiter TuS N-Lübbecke geschlagen geben.

Punkte brauchen also beide Teams. Einmal für den Aufstieg; und einmal für den Klassenerhalt. Die Favoritenrolle ist zwar klar verteilt - doch im Derby kann bekanntermaßen vieles passieren…