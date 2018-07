Heidelberg. (momo) In der ersten Runde des (mal wieder) neu gestalteten deutschen Rugbypokals blieben Überraschungen aus, die favorisierten Teams setzten sich ausnahmslos durch. Erwartungsgemäß klar zeigte die RG Heidelberg dem Rekordmeister Victoria Linden bei ihrem 100:0-Sieg die Grenzen auf. Der Heidelberger RK hatte mit 45:9 beim Berliner RC ebenso wenig Probleme wie der SC Neuenheim bei seinem 34:5-Erfolg gegen Leipzig. Überraschend knapp ging es in Pforzheim zu, wo Meister TVP von bissigen "Löwen" aus Handschuhsheim stärker gefordert wurde als viele im Vorfeld gedacht hatten. Doch letzten Endes setzte sich der Titelanwärter Nummer eins mit 25:10 durch.

Pokalverteidiger SC Neuenheim hat den RC Leipzig mit einer hoch konzentrierten Leistung und mit zweckmäßiger Spielweise sicher besiegt. Das Match zwischen den beiden Tabellenfünften der Bundesligen Süd/West und Nord/Ost hatte mit 34:5 ein klares Resultat. Die Neuenheimer waren häufiger in Ballbesitz und bestimmten das Geschehen, wenngleich die Sachsen mit ihrem massiven Sturm und ihrem zeitweise rustikalen Einsatz kein leichter Gegner waren. Als Leipzigs "Puncher" Levan Kilian und Jason de Broize Zeitstrafen abbrummten, kam der SCN vor der Pause zu zehn spielentscheidenden Punkten.

Die Neuenheimer, bei denen Tobias Robl (aus der eigenen Jugend), Sean Robinson und Rezo Esadze (aus der Uni Heidelberg) ihr Debüt in der ersten Mannschaft gaben und vollauf überzeugten, erzielten drei Versuche durch Jonathan Katona, Nico Hlinicka und Fabian Damaschek. Tomás van Gelderen steuerte zwei Erhöhungen und fünf Straftritte, mithin also 19 Punkte, zum Erreichen des Viertelfinals am 18./19. März beim Heidelberger RK bei. Für Leipzig legte der starke Felix Neubacher einen Versuch zum 22:5-Halbzeitstand.

Gnadenlos präsentierte sich die RG Heidelberg gegen den TSV Victoria Linden. Trotz der Schonung sämtlicher Nationalspieler für die anstehenden Aufgaben des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) schenkten die Orange Hearts den Hannoveranern ganze 16 Versuche ein. Manuel Müller vertrat Fabian Heimpel als Kicker ordentlich und steuerte sechs Erhöhungen sowie drei eigene Versuche bei, Stefan Wadlinger glänzte als Außendreiviertel und überquerte die Mallinie viermal.

Dass der als letztmaliger Finalteilnehmer angetretene TSV Handschuhsheim schon in der ersten Runde die Segel würde streichen müssen, war seit der Auslosung zu erwarten gewesen, welche dem TSV die Partie beim TV Pforzheim eingebracht hatte. Doch die Mannschaft von "Löwendompteur" Peter Ianusevici zeigte ihren wahren Charakter und setzte dem Topfavoriten von Beginn an zu. Nach 20 Minuten ging der TSV durch Benny Olouchs Straftritt sogar in Führung, ehe die Goldstädter das Spiel mit der individuellen Klasse von Tafadze Chitokwindo und dem ersten von insgesamt drei Pforzheimer Versuchen drehte. Dennoch kämpfen die "Löwen" ganz im Sinne ihres Namens weiter und sorgten beim Versuch zum zwischenzeitlichen 12:10 für besorgte Gesichter auf Seiten des TVP. Nach dem Schlusspfiff beim Stande von 25:10 verabschiedeten sich die Handschuhsheimer zu Recht mit erhobenen Häuptern.

In der Frauen-Bundesliga ist der SCN nicht zu bezwingen. Mit 115:0 wurde der SC Germania List abgewatscht und die Punktebilanz auf beeindruckende 261:0 Punkte ausgebaut. Durch den 26:12-Sieg über St. Pauli wahrte der HRK, dessen Männer leider keinen Spielbericht übermittelten, seine Chancen und bleibt dem Führungsduo auf den Fersen.