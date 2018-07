Heidelberg. (momo/CPB) Trotz des entscheidenden Spiels der deutschen Nationalmannschaft in Köln hat die Rugby-Bundesliga am Wochenende einen, wenn nicht "den" Leckerbissen, zu bieten. Am Sonntag um 14.30 Uhr erwartet der SC Neuenheim den TSV Handschuhsheim zum Derby um die Meisterschaft im Heidelberger Norden. Das Vorrundenspiel war ein echter Thriller, die Neuenheimer gewannen hauschdünn mit 29:26.

Kein anderes reguläres Spiel lockt im Schnitt mehr Zuschauer auf Heidelbergs Rugbyplätze, und auch diesmal hoffen beide Seiten bei der schönen Wettervorhersage auf viele Fans. Die "Königsblauen" aus Neuenheim sind aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs leicht favorisiert, wissen aber um den Kampfgeist der Handschuhsheimer "Löwen". Wenn diese Teams aufeinander treffen, wird Taktik zur Nebensache, denn erfahrungsgemäß gibt es kein Abtasten, sondern 80 Minuten Vollgas. Sieger wird sein, wer bis zuletzt wirklich alles gibt.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet mit einer starken Formation das zehnte und letzte Spiel in der Europameisterschafts-Division 1. Der Gegner des Tabellenfünften Deutschland (6 Punkte) ist am Samstag um 14.30 Uhr in Köln der weit enteilte Tabellenvierte Spanien (21 Punkte), der als klarer Favorit gilt. Sollte die Mannschaft von Nationaltrainer Kobus Potgieter (Heidelberg) in Köln ganz leer ausgehen, müsste sie auf die Klasse der Russen vertrauen, die in Portugal favorisiert sind. Die mit Deutschland punktgleichen Portugiesen dürften dann auch keinen Punkt ergattern, um hinter Deutschland zu verharren. Die Lage ist also knifflig und höchst gefährlich.

Am letzten Spieltag des Sechs-Nationen-Turniers hat das verlustpunktfreie England die Chance, mit einem Erfolg im Stade de France den Grand Slam zu gewinnen. Die Franzosen haben bei ihrer 18:29-Niederlage in Schottland miserabel gespielt und müssen sich im eigenen Nationalstadion bewähren - das macht es für die Engländer nicht leichter. Die beiden restlichen Spiele haben nur statistische Bedeutung, Titelverteidiger Irland will gegen Schottland den zweiten Saisonsieg holen.

Die Mannschaft der West Vancouver School, die am 23. März um 19 Uhr in Heidelberg gegen Baden-Württembergs U17-Auswahl spielen wird, hat am Mittwoch das zweite Spiel ihrer Deutschland-Tournee verloren. Nach dem 0:82 vom Sonntag in Heidelberg gegen Deutschland U18 gab es bei der Berliner U18-Auswahl eine 14:15-Niederlage, die in letzter Minute durch einen erhöhten Versuch zustande kam.

Sechs-Nationen-Turnier, Samstag, 15.30 Uhr: Wales - Italien; 18 Uhr: Irland - Schottland; 21 Uhr: Frankreich - England (alle Spiele in France 2, BBC und ITV).

Europameisterschaft, Division 1, Samstag, 14.30 Uhr: Deutschland - Spanien (bei Viktoria Köln, Sportpark Höhenberg, Frankfurter Straße; Vorspiel um 11.30 Uhr: Deutschland U16 - Polen), Georgien - Rumänien, Portugal - Russland.

Bundesliga Südwest, Sonntag, 14.30 Uhr: SC Neuenheim - TSV Handschuhsheim (Tiergartenstraße).