Von Moritz Bayer

Mannheim. Am 31. Mai des kommenden Jahres startet die elfte Auflage des Dämmermarathons durch Mannheim und Ludwigshafen erstmals unter dem Namen "SAP Arena Marathon". Dazu luden die Veranstalter m3 Marathon Mannheim Marketing GmbH & Co. KG gestern zur ersten Pressekonferenz in die SAP Arena ein, die ab jetzt nicht nur als Titelsponsor, sondern auch als Teil der Strecke fungieren wird.

Erfreut über den neuen Partner zeigte sich Dr. Christian Herbert, der Geschäftsführer von m3: "Die SAP Arena steht wie keine andere Institution für attraktiven Spitzensport in der Metropolregion. Das neue Titelsponsoring nehmen wir als Anlass, den Dämmermarathon für die Teilnehmer und Zuschauer neu auszurichten und möglichst noch attraktiver zu machen."

Von beiderseitigem Nutzen sieht dies Daniel Hopp, der Geschäftsführer der SAP Arena. Er wertet die Großveranstaltung auch als Möglichkeit zum weiteren Imagegewinn: "Wir hatten schon immer ein breites Spektrum an Veranstaltungen in unserer Arena, von Eishockey und Handball bis zu Konzerten. Mit dem beliebten Dämmermarathon lässt sich dieses gut erweitern. Daher freuen wir uns, die aus dem Laufkalender nicht mehr wegzudenkende Veranstaltung mit ermöglichen zu können." Der selbst laufbegeisterte Hopp will im nächsten Jahr den bisherigen Teilnehmerrekord von über 12.000 brechen; dabei helfen sollen neue Angebote wie eine eigens programmierte App mit vielen Services für die Läufer und natürlich das ein oder andere Extra an der Stelle, an der das Feld den Innenraum der Mehrzweckhalle durchqueren wird.

Welchen Stellenwert der Marathon einnimmt, verdeutlichte Mannheims Bürgermeister Lothar Quast: "Mannheim als Sportstadt will dieses wichtige Ereignis nicht missen. Es hat Strahlkraft für die ganze Region und bietet aufgrund seiner Vielfalt auch eine tolle Möglichkeit, bisherige Nichtläufer und vor allem Kinder und Jugendliche für mehr Bewegung zu begeistern." Denn neben dem Marathon finden mit dem Engelhorn Sports-Halbmarathon, dem GBG Handbike- und Rollstuhlmarathon, dem Pfitzenmeier Mini-Marathon sowie dem MVV Kids-Run und Bambini-Lauf eine ganze Reihe weiterer Wettkämpfe statt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, als Duo anzutreten oder die Strecke auf vier bis sechs Personen beim BASF Team-Marathon zu verteilen.

Aufgrund der großen organisatorischen Herausforderung wurde sogar das Mannheimer Stadtfest um eine Woche vorverlegt. Wilfried Raatz, der sportorganisatorische Leiter, sprach zufrieden von der geplanten Strecke, die sich grob in zwei Teile gliedern lässt: "Auf der ersten Hälfte geht es topfeben vom Friedrichsplatz durch die SAP Arena über Seckenheim zurück durch die Oststadt in die Quadrate." Im zweiten Teil (für die Halbdistanzler ist dann Ende) steht "Kultur pur" an. Vom Luisenpark geht es über die Quadrate, danach eine Runde über Ludwigshafen, um nach einem Abstecher durch den Schlosshof am Rosengarten zu enden.

Wenn nach den bisher guten Gesprächen mit Stadtverwaltung, dem Land und der Polizei die endgültige Erlaubnis kommt, steht einem unvergesslichen Dämmerlauf beim SAP Arena Marathon nichts mehr im Wege.