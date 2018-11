Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Wenn am 30. August um 14 Uhr die Rugby-Bundesliga mit dem Spiel zwischen dem TSV Handschuhsheim und dem deutschen Vizemeister TV Pforzheim in ihre 43. Saison geht, warten viele Überraschungen auf das gespannte Publikum. Hintergrund Die Wettbewerbe in der Übersicht

Bundesliga Nord: FC St. Pauli, Hamburger RC, Victoria Linden, Hannover 78. Bundesliga Ost: Berliner RC, Berliner SV 92, RC Leipzig, RK 03 Berlin, RU Hohen Neuendorf, SG Siemensstadt/Berlin Grizzlies (4 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit). Bundesliga Süd: Heidelberger RK, RG Heidelberg, SC Neuenheim, TSV Handschuhsheim, TV Pforzheim (2 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit), Heidelberger TV (4 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit). Bundesliga West: SC Frankfurt 1880, RK Heusenstamm, RC Mainz (4 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit). Keine Lizenz für die Bundesliga, sondern lediglich für den DRV-Pokal erhielten: SC Germania List, RC Aachen, TuS Düsseldorf, ASV Köln (alle ohne A-Lizenz-Trainer). DRV-Pokal Nord: SC Germania List, Hannover 78 II, Bremen 1860, SG Odin/VfR Döhren (2 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit), Welfen Braunschweig (2 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit), DRC Hannover (4 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit). DRV-Pokal Ost: Veltener RC, Berliner SC, Berliner RC II, USV Halle (4 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit). DRV-Pokal Süd: München RFC, StuSta München, Stuttgarter RC, Neckarsulmer SU (2 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit), RFC Augsburg (2 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit). DRV-Pokal West: ASV Köln, RC Aachen, TuS Düsseldorf, TSV Handschuhsheim II, TGS Hausen (2 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit), Eintracht Frankfurt (4 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit), TG Darmstadt (4 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit), RC Luxemburg (4 Punkte Abzug wegen mangelnder Jugendarbeit). Keine Lizenz für den DRV-Pokal erhielten: RC Dresden, USV Jena, RC Rottweil, RC Bonn-Rhein-Sieg (alle ohne B-Lizenz-Trainer). Die Sollstärke aller Ligen ist sechs Vereine.



Bekanntlich haben Bundesliga-Ausschuss und Deutscher Rugby-Tag des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) vor zwei Jahren entschieden, die höchste Spielklasse in vier Staffeln zu je sechs Mannschaften auszutragen, obwohl schon damals allen Entscheidungsträgern bewusst war, dass es in Rugby-Deutschland gar keine 24 Mannschaften von vergleichbarer Spielstärke gibt. Die Folge dieses unsinnigen Beschlusses waren eine Fülle von Mismatches mit "rugby-untypischen Ergebnissen", wie DRV-Präsident Ian Rawcliffe (Rödermark) zu Recht kritisierte, und eine unendliche Langeweile mit der für die Vereine fatalen Folge drastisch gesunkener Zuschauerzahlen.

Besser wird es in der Spielzeit 2014/15 nicht, zumal der DRV in konsequenter Anwendung seiner Statuten gestern mitgeteilt hat, dass vier Vereinen der Bundesliga und vier Vereinen des DRV-Pokals (wie die 2. Liga im Rugby kurioser Weise heißt) die Spiellizenz entzogen worden ist. Vierzehn Vereine wurden mit einem Vorab-Punktabzug von zwei oder vier Zählern bestraft, weil sie keine ausreichende Jugendarbeit betreiben. Nur 24 der laut Sollstärke 48 Klubs erhielten eine volle Lizenz.

Dass der Heidelberger Ruderklub beste Chancen hat, auch 2015 den höchsten Titel zu gewinnen, lässt sich daran ablesen, dass sich das Team der beiden Trainer Kobus Potgieter und Pieter Jordaan (wie bisher) prominent verstärkt hat. Mit Clemens von Grumbkow (I Cavalieri Prato) und Robert Hittel (Heidelberger TV) kommen zwei Nationalspieler, mit Lukas Malaizier (HTV) und Jonas Malaizier (RG Heidelberg) zwei U18-Nationalspieler und mit Barnabé Charles von Stade Français Paris ein zeitweiliger Gastspieler. Den HRK verlassen haben Raphael Pyrasch, der künftig den DRV-Stützpunkt Hannover leiten soll, und Jerome Himmer, der zum TSV Handschuhsheim wechselt.

Die Rudergesellschaft Heidelberg, die wie bisher von Christopher Weselek, Rudolf Finsterer und Georg Werle betreut wird, verlor neben Jonas Malaizier den in Frankfurt studierenden Kevin Lange an den SC 1880. Neue RGH-Kräfte sind der Tansanier Geofrey Lwila vom Berliner RC, Stefan Wadlinger vom HTV, Mark Olitzscher von der RG Regensburg, Mirt Suljic als Kapitän der slowenischen Nationalmannschaft, Robert Haase von der TSG Hausen wie Nico d'Amato, Malik Zarth und Victor Winnewisser aus Junioren.

Der TSV Handschuhsheim hat unter der Leitung des ehemaligen Bundestrainers Peter Ianusevici mit Alexander Hug, Jens Schmidt, Johannes Laule und Mathias Pipa ein neues Trainerteam gebildet. Diese Spieler haben ihre Laufbahn beendet. Außer Jerome Himmer sind der Australier Nickolas Brew von Sunnybank Queensland und der US-Amerikaner Tyrell Williams von den Scottsdale Blues aus Arizona neu im TSV-Team.

Der Sportclub Neuenheim, weiterhin von Uwe Schwager, Lars Eckert und Adam Taylor betreut, hat Senzo Ngubane (zurück nach Durban) verloren und mit Schangue Pretorius vom Oranje Free State in Südafrika, Sam J. Harris (TV Pforzheim), Levan Shvangiradze (Georgien) und Jordan Güllübag (eigene Junioren) neue Spieler gewonnen.

Der Heidelberger Turnverein hat mit Thomas Kurzer (wie bisher) sowie Jannis Kruse und Alexander Klöpper (neu) auch ein Trainerteam gebildet und außer Robert Hittel und Lukas Malaizier auch Stephan Schneider (zum RC Mainz) abgegeben. Neue Kräfte sind Rainer Verclas, ein Handballer aus Oftersheim, Saia Vakameilalo und Nevill Harris aus Hamilton/Waikato in Neuseeland sowie Chris Renwick aus dem neuseeländischen Wellington. Auf die Spielkunst der neuen Gesichter im Heidelberg Rugby darf man sich freuen.