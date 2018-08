Heidelberg. (momo) Nach einem spannenden und durchweg hochklassigen Turnier krönte sich die RG Heidelberg im Fritz-Grunebaum-Sportpark zum neuen deutschen Jugendmeister im Rugby. Im Modus "jeder gegen jeden" setzten sich der Baden-Württemberg-Meister gegen Hannover 78 (Niedersachsen-Meister), den SC Frankfurt 1880 (Hessen-Meister) und den TSV Handschuhsheim (BW-Zweiter) durch. Da die Meisterschaft erst nach dem letzten Spiel entschieden wurde, kamen die etwa 400 Zuschauer samstags wie sonntags voll auf ihre Kosten und konnten das vom Gastgeber und der Deutschen Rugby Jugend (DRJ) bestens organisierte Turnier bis zum Schluss genießen.

Für die beiden Heidelberger Vereine begann es allerdings nicht gut. Die RGH unterlag den starken Frankfurtern knapp mit 12:19, ergatterte aber immerhin noch den später wichtigen Bonuspunkt für eine Niederlage mit sieben Zählern oder weniger. Der TSV hatte gegen Hannover 78 seine Nerven nicht im Griff und verlor nach roter Karte mit 12:31.

Während die "Orange Hearts" im zweiten Spiel dank einer deutlich verbesserten Mannschaftsleistung die Hannoveraner mit 29:12 besiegten, verabschiedeten sich die Handschuhsheimer "Löwen" nach der denkbar knappen 14:15-Niederlage gegen den SC Frankfurt 1880 aus dem Titelrennen. Favorit waren nun die ungeschlagenen Hessen.

Der Sonntag begann mit der entscheidenden Partie zwischen RGH und TSV. Hatten sich die Rivalen im letzten Spiel noch unentschieden getrennt, ließen die Hausherren diesmal von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass sie den Titel noch nicht abgeschrieben hatten. Durch schnelles Pass- und Kombinationsspiel legten sie zahlreiche Versuche und entschieden das Spiel deutlich mit 58:0 samt Bonuspunkt für sich.

Nun war für die RGH das große Zittern angesagt, denn nach wie vor hatten die Frankfurter die Möglichkeit, den Titel aus eigener Kraft für sich zu beanspruchen. Im letzten Spiel dieses ausgeglichenen Turniers wurden sie aber von einer sturmstarken Hannoveraner Mannschaft überrascht. Die Niedersachsen wollten - obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits ohne Titelchance - noch einmal alles geben und bewiesen ihre sportliche Einstellung eindrucksvoll. 41:14 hieß es am Ende für die Norddeutschen, die sich somit die Vizemeisterschaft sicherten und die RGH dem kollektiven Jubel über den Titel überließen. Denn das Team des Trainergespanns Rudolf Finsterer, Carsten Lang und Florian Wehrspann hatte - wie Frankfurt und Hannover - zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto, aber aufgrund der Mehrzahl an erreichten Bonuspunkten die Nase in der Endabrechnung vorn.

Die Siegerehrung wurde von Peter Caracciolo, Partner der MHP-A Porsche Company und Hauptsponsor des Turniers, RGH-Jugendvorstand Tobias Reber, Sportamtsleiter Gert Bartmann, und DRJ-Turnierleiter Dieter Hanf durchgeführt. Unter großem Jubel nahmen die Kapitäne Christopher Korn (TSV), Michi Muroz (SC 1880), Jaap Breuste (Hannover 78) und Benjamin Fromm (RGH) ihre Pokale entgegen. Zum Abschluss wurde der Hannoveraner Stürmer Igor Marinkovic als bester Spieler ausgezeichnet. U 18 Nationaltrainer Jan Ceselka übergab die Trophäe an den Spieler, der die Trainer aller teilnehmenden Mannschaften am meisten beeindruckt hatte.