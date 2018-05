Die RGH-Spieler (hier Marvin Dieckmann am Ball) waren den Löwen zu schnell.

Heidelberg. (momo) Am zweiten Spieltag der Rugby-Bundesliga meldete sich die RG Heidelberg eindrucksvoll zurück und zeigte dem TSV Handschuhsheim beim 57:15-Sieg klar die Grenzen auf. Der SC Neuenheim hatte seine liebe Mühe bei Aufsteiger RC Luxemburg, sicherte sich aber dank einer kämpferisch großartigen Einstellung spät den Sieg. Am Sonntag gewann Vizemeister Heidelberger RK mit 36:6 gegen den RK Heusenstamm, ließ aber weiterhin die Dominanz der letzten Jahre vermissen.

War im Vorfeld ein knappe Partie im Fritz-Grunebaum-Sportpark erwartet worden, steigerte sich die RG Heidelberg mit zunehmender Spieldauer in einen Rausch und jagte den konditionell klar unterlegenen Handschuhsheimern in der Schlussviertelstunde förmlich vom Feld. In der ersten Halbzeit konnten die "Löwen" die Begegnung offen gestalten und hielten den vier schweren, aber allesamt traumhaft sicher verwandelten Straftritten von Fabian Heimpel einen erhöhten Versuch dagegen.

Beim Halbzeitstand von 12:7 schien es auf ein spannendes Ende hinaus zu laufen. Doch nach der Pause brannten die "Orange Hearts" ein Offensivfeuerwerk ab, das dem TSV früh den Schneid abkaufte. Eine blitzschnelle Hintermannschaft um einen überragenden Spielmacher und 100-Prozent-Kicker Heimpel legte Versuch um Versuch und schraubte das Ergebnis auch in dieser Höhe verdient auf 57:15.

Hintergrund RC Luxemburg - SC Neuenheim 13:19 (6:9), SCN: Hnilicka - S. Robl, Katona, Hoffmann, Domingos da Silva - van Gelderen, Damaschek - Wiegandt (30. Gräfl), Didebashvili, Davison - Da Fonseca, Schneider (41. Sanadiradze) - Weiss, Heuser, Landsberg. Schiedsrichter: Jahn (Potsdam); Zuschauer: 50; Punkte: 3:0 (10.) Straftritt Dozin; [+] Lesen Sie mehr RC Luxemburg - SC Neuenheim 13:19 (6:9), SCN: Hnilicka - S. Robl, Katona, Hoffmann, Domingos da Silva - van Gelderen, Damaschek - Wiegandt (30. Gräfl), Didebashvili, Davison - Da Fonseca, Schneider (41. Sanadiradze) - Weiss, Heuser, Landsberg. Schiedsrichter: Jahn (Potsdam); Zuschauer: 50; Punkte: 3:0 (10.) Straftritt Dozin; 3:3, 3:6 (12., 24.) S van Gelderen; 6:6 (30.) S Dozin; 6:9 (40.) S van Gelderen; 13:9 (49.) Versuch van Zeeland + Erhöhung Dozin; 13:12 (71.) S van Gelderen; 13:19 (76.) V Heuser + E van Gelderen. Heidelberger RK - RK Heusenstamm 36:6 (22:6), HRK: Schulz - Bieringer, Liebig, Götz, Malaizier (60. Jordaan) - Aounallah, Armstrong - Buckman, Otto (40. Aydin), Brenner - Vollenkemper, Rehm (60. Mohr) - Geibel, Garner, Schmidt. Schiedsrichter: Handl (Berlin); Zuschauer: 100; Punkte: 0:3 (3.) Straftritt L. Hees; 5:3 (9.) Versuch Bieringer; 10:3 (12.) V Otto; 17:3 (20.) V + Erhöhung Aounallah; 24:3 (32.) V Brenner + E Aounallah; 24:6 (35.) S L. Hees; 31:6 (41.) V Geibel + E Aounallah; 36:6 (48.) V Vollenkemper; Zeitstrafen: Geibel (64.)/T. Biniak (42.). RG Heidelberg - TSV Handschuhsheim 57:15 (12:7); RGH: Müller - Haase, Plümpe, Takaendesa (55. Wadlinger), Himmer - F. Heimpel, Wehrspann (50. Überle) - J. Schreieck, Lang, S. Schreieck - Hug, Schiffers (64. Schindler) - Uebelhoer, E. Heimpel, Hocevar. TSV: Lorenz - Genthner, L. Marin, Ayachi (60. P.Reinhard), Williams (57. Olouch) - Leimert, Schmitt - Hartmann, El-Chami, Spies (66. Hug) - M. Reinhard (55. Klein), Rosenthal - Engelhardt (41. Aschauer), Wetzel, Martel. Schiedsrichter: Forstmeyer (Heidelberg), Zuschauer: 400; Zeitstrafe: -/Hug (62.). momo

Der SC Neuenheim eroberte durch ein hart erkämpftes 19:13 bei Aufsteiger RC Luxemburg vier wertvolle Punkte im Kampf gegen den Abstieg, hatte mit seiner neu formierten Mannschaft aber einige Mühe, die kraftvoll angreifenden Nationalspieler des Großherzogtums zu stoppen.

In der Verteidigung leistete das SCN-Team von Trainer Lars Eckert Großartiges, im Angriff ist Verbesserungspotenzial. Die Luxemburger, deren Halbpaar Joshua van Zeeland und Maxime Dozin gut spielte und alle 13 Punkte durch einen erhöhten Versuch und zwei Straftritte buchte, hatten viel Ballbesitz, während die Neuenheimer ihre wenigen Chancen gut nutzten.

Spielmacher Tomás van Gelderen traf mit vier Straftritten und einer Erhöhung. Den späten Versuch zum Sieg erzielte Valentin Heuser, der einen luxemburger Befreiungskick abblockte, energisch nachsetzte und Handauf machte.

Im Sonntagsspiel fuhr der Heidelberger RK einen 36:6-Sieg gegen Heusenstamm ein. Knapp zehn Minuten lang hielten die "Füchse" dagegen, dann legte der HRK vier Versuche bis zur Halbzeit und entschied die Partie. Dennoch gaben sich die Hessen nicht auf und hielten die letzte halbe Stunde ohne weitere Gegenpunkte durch.

Dass der HRK trotz seiner Personalmisere klar gegen den mit seinen Siebenerrugby-Spezialisten angetretenen RKH souverän siegte, kann als Hinweis auf die eigentliche Stärke gewertet werden, mit der der HRK die Meisterschale aus Pforzheim zurück nach Heidelberg holen möchte.

Der Heidelberger TV sorgte in der 2. Liga Süd für die nächste Überraschung und schlug den stark eingeschätzten Karlsruher SV mit 43:10. Die Gäste, die in der vergangenen Woche mit dem Sieg über München RFC ein Ausrufezeichen gesetzt hatten, waren gegen die konzentrierten "Turner" chancenlos. HTV-Trainer Benedikt Scherrer konnte hoch zufrieden sein. Der TSV Handschuhsheim II unterlag in der Neuauflage des Ligapokal-Finals dem RC Rottweil mit 7:22.