Heidelberg. (CPB) Mit den Halbfinalspielen der deutschen Meisterschaft und des DRV-Pokals genießen die Rugby-Fans in der Kurpfalz am morgigen Samstag feinste Kost. Alle fünf Heidelberger Traditionsvereine sind daran beteiligt, und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich vier davon für die Endspiele am 15. Juni in Frankfurt/Main qualifizieren werden.

Topfavorit auf einen Halbfinalsieg morgen um 14 Uhr gegen den TV Pforzheim und auf die deutsche Meisterschaft ist der in dieser Saison ungeschlagene Titelverteidiger Heidelberger Ruderklub. "Wir haben eine tolle Saison gespielt. Nun wäre es echt blöd, im Halbfinale auszuscheiden", sagte Alexander Wiedemann, der Rugby Operations Manager des HRK: "Wir betrachten dieses Spiel als vorgezogenes Endspiel und werden - bis auf die leider länger ausfallenden Samy Füchsel und Patrick Schliwa - in Bestbesetzung antreten."

Der HRK hat die beiden Bundesligaspiele gegen den Vizemeister des Vorjahres zwar mit 71:12 und 40:22 gewonnen, doch in Erinnerung ist auch das Endspiel 2012, in dem die "Goldstädter" ein fast ebenbürtiger Gegner gewesen waren und sich nur mit 16:20 geschlagen gegeben hatten. "Hoffentlich wird es nicht erneut so spannend", sagte Alexander Wiedemann. Pforzheim kommt mit drei voll besetzten Fan-Bussen nach Kirchheim, so dass auch der HRK alle Mitglieder und Anhänger aktivieren muss, um auch stimmlich voll konkurrenzfähig zu sein.

Im Halbfinale um 17.30 Uhr an der Tiergartenstraße stehen sich der Sportclub Neuenheim und die Rudergesellschaft Heidelberg gegenüber. Da mit einem starken Zuschauerandrang zu rechnen ist, werden die Sportplatzkassen bereits um 16.30 Uhr geöffnet. Saison-Dauerkarten haben im Halbfinale keine Gültigkeit.

SCN-Trainer Uwe Schwager ist davon überzeugt, "dass die Tagesform den Ausschlag geben wird, zumal sich das RGH-Team gegen uns immer besonders anstrengt." Der SCN hat alle Spieler gesund an Bord und ein hartes Testspiel am Dienstag gegen den Swilers RFC St. Johns von der kanadischen Insel Neufundland mit einem 10:3-Sieg und ohne Blessuren überstanden. Marten Strauch und Pascal Drügemöller erzielten die beiden Neuenheimer Versuche, Swilers-Verbinder Patrick McNicholas hatte seine Mannschaft mit einem Straftritt in Führung gebracht.

RGH-Trainer Bernd Schöpfel sieht den SCN als Favoriten, was nach den beiden Bundesliga-Resultaten (23:23 und 22:5) vertretbar ist. Die RGH muss Patrick Schachner wegen privater Verpflichtungen ersetzen, kann aber mit der beim Viertelfinale in Hannover überzeugenden Mannschaft antreten, die besonders im Sturm eine beeindruckende Leistung gezeigt hatte.

Im Halbfinale des deutschen Vereinspokals sind die beiden Heidelberger Vereine hoch favorisiert. Der TSV Handschuhsheim spielt morgen um 13 Uhr an der Tiergartenstraße gegen den RC Studentenstadt München-Freimann, der während der Zweitliga-Runde mit 112:0 und 43:3 geschlagen worden war und nun einer dritten klaren Niederlage gegen die Handschuhsheimer entgegen sieht. "Die Lage ist völlig entspannt. Wir haben alle Spieler an Bord und werden klar gewinnen", sagte TSV-Trainer Uwe-Carsten Jansen und präzisiert: "So mit 60, 70 Punkten Differenz."

Thomas Kurzer, der Trainer des Heidelberger Turnvereins, ist vor dem Halbfinale am Samstag um 15 Uhr gegen den München RFC auch mit einem knapperen Resultat zufrieden, lässt aber keinen Zweifel daran aufkommen, dass seine Fünfzehn das Pokalendspiel in Frankfurt/Main erreichen möchte.

Die französische Rugby-Meisterschaft wird bereits am morgigen Samstag entschieden. Um 20.45 Uhr stehen sich im Stade de France in St. Denis der RC Toulon und Castres Olympique gegenüber (live in France 2 und TV5). Heineken Cup-Sieger RC Toulon mit Englands Weltmeister-Verbinder Jonny Wilkinson als Spielmacher hat im Halbfinale den Titelverteidiger Stade Toulousain mit 24:9 ausgeschaltet, während Castres als zweimaliger Titelträger der Jahre 1949 und 1950 mit 25:9 gegen den AS Clermont-Auvergne gewonnen hat - das Team aus dem Zentralmassiv war in der ersten Liga mit 17 Punkten Vorsprung vor Castres Erster gewesen.

Deutsche Meisterschaft, Halbfinale, Samstag, 14 Uhr: Heidelberger RK - TV Pforzheim (Harbigweg); 17.30 Uhr: SC Neuenheim - RG Heidelberg (Tiergartenstraße).

DRV-Pokal, Halbfinale, Samstag, 13 Uhr: TSV Handschuhsheim - StuSta München (Tiergartenstraße); 15 Uhr: Heidelberger TV - München RFC (Carl-Bosch-Straße).