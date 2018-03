Sao Paulo. (mah) Mit zwei Siegen aus zwei Spielen kehrt die deutsche Rugby-Nationalmannschaft von ihrer Länderspielreise aus Brasilien zurück. Nach dem 29:12-Sieg in Blumenau am 28. November steigerte sich die Fünfzehn des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) im zweiten Aufeinandertreffen mit den Südamerikanern und gewann mit 31:7 (13:7) im Fußball-WM-Stadion Estadio do Pacaembu von Sao Paulo.

Lohn der harten Arbeit: Dank eines Sieges mit mehr als 15 Punkten Differenz schob sich Deutschland an EM-Gegner Portugal auf Rang 26 der heutigen Weltrangliste vorbei.

Deutschland erwischte einen dynamischen Start und konnte bereits nach sechs Minuten dank mehrerer Angriffswellen durch einen Straftritt von Verbindungshalb Raynor Parkinson mit 3:0 in Führung gehen. In der Frühphase des Spiels war die deutsche Mannschaft hellwach und setzte die Brasilianer immer wieder mit cleveren Kicks tief in der eigenen Hälfte unter Druck. Vor allem im Gassenspiel konnten die schweren Männer im deutschen Sturm überzeugen. Die präzisen Einwürfe von Hakler Dale Garner und die starken Fänger Michael Poppmeier und Jarrid Els, welche den Deutschen die Lufthoheit sicherten, bildeten ein ums andere Mal eine stabile Plattform für das deutsche Angriffsspiel.

Aus dem traditionell starken Paket heraus gelang folglich auch der erste Versuch für Deutschland durch Flankenstürmer Jacobus Otto, den der gewohnt treffsichere Schlussmann Parkinson aus schwieriger Position erhöhte. In der Folge boten die beiden Teams den 10 640 Zuschauern schnelles und attraktives Rugby, bei dem sich die Brasilianer im Gedränge überlegen zeigten und diesen Vorteil kurz vor der Halbzeit in einen Strafversuch ummünzen konnten. Eine weitere Regelwidrigkeit, dieses Mal ein hohes Tackling an Parkinson auf Seiten der Brasilianer, bestrafte der Gefoulte postwendend zum 13:7-Halbzeitstand.

Jacobus Otto: Zwei Versuche

In der zweiten Halbzeit geriet das deutsche Gedränge zunehmend unter Druck. Doch es waren die cleveren Deutschen, die dank zweiter Straftritte von Jeremy Te Huia, der den an der Schulter verletzten Parkinson am Kickhütchen vertrat, die Führung auf 19:7 ausbauten. Insgesamt war die DRV-Fünfzehn aktiver, ließ bei weiten Angriffen aber die nötige Durchschlagskraft vermissen. So dauerte es bis kurz vor Schluss, ehe die Deutschen durch einen Doppelschlag von Jacobus Otto und Pascal Fischer sowie durch eine Erhöhung von Te Huia den 31:7-Endstand herstellte.

Nationaltrainer Kobus Potgieter (Heidelberg) war nach der Partie jedoch noch nicht zufrieden: "Wir haben die Woche über gut gearbeitet, haben es auf dem Feld aber noch nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben. Gerade in den Situationen, in denen wir dominieren und uns verbessert zeigen wollten, haben wir das leider nicht hinbekommen. Letztendlich haben wir das Spiel aufgrund unserer größeren individuellen Klasse gewonnen. Alles in allem war die Länderspielreise eine super Erfahrung für das gesamte Team und wird ein enorm wichtiger Baustein für die Mission Klassenverbleib in der Rückrunde der Europameisterschaft sein."

Bereits am Samstag geht es für einen Großteil der Nationalspieler auf internationalem Parkett weiter. Dann tritt der Heidelberger Ruderklub in der Qualifikation zum European Challenge Cup beim italienischen Erstligisten und aktuellen Tabellenvierten Rugby Mogliano an und möchte den zweiten Sieg im zweiten Spiel landen, um die Chancen auf den Gruppensieg und somit auf die Teilnahme am Challenge Cup 2016/17 zu erhalten.

Deutschland: Parkinson (Heidelberger RK, 41. Sztyndera/SC Frankfurt 1880) - Fischer (Hannover 78), Soteras-Merz (TV Pforzheim), Bosch (HRK), Harris (SC Neuenheim) - Te Huia (Pforzheim), Armstrong (Kapitän, HRK) Otto (HRK), Els (HRK), Brenner (HRK) - May (Pforzheim, 80. Danso/HRK), Poppmeier (HRK) - Füchsel (HRK, 71. Schröder/Pforzheim), Garner (Luctonians RFC), Zeiler (HRK, 36. Bender/TSV Handschuhsheim).

Punkte Deutschland: Otto (10), Parkinson, Te Huia (jeweils 8), Fischer (5); Zeitstrafen: Brenner (52./Spätes Tackle), Garner (80./Bodycheck).