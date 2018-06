Der Heidelberger Ruderklub verbesserte sich in der Vorrundenabschlusstabelle auf den dritten Rang hinter Titelverteidiger TV Pforzheim und der Rudergesellschaft Heidelberg. Die RGH liegt aufgrund des besseren Spielpunktekontos und des direkten Vergleichs (28:21) vor dem HRK, der dem Team aus dem Großherzogtum in allen Belangen haushoch überlegen war.

Der HRK erzielte in beiden Halbzeiten je zehn Versuche durch Timo Vollenkemper (4), den von den Eastern Province Kings verpflichteten deutschen Nationalspieler Sebastian Ferreira (4), Nicholas Wymer (4), den aus Düsseldorf geholten Felix Lammers (2), Kehoma Brenner (2), Benedikt Rehm, Loris Geibel, Jörn Schröder und Julio Rodriguez. Malte Bieringer (Bildmitte beim Abspiel) traf mit zehn Erhöhungen.

An den nächsten Wochenenden hat der HRK in der Qualifikation zum European Challenge Cup zwei Heimspiele. Den Auftakt macht die Partie gegen das russische Topteam Krasnoyarsk an diesem Samstag um 17 Uhr am Harbigweg.