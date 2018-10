Heidelberg. (CPB) Während die am Wochenende wegen Unbespielbarkeit der Heidelberger Sportplätze ausgefallenen Halbfinalespiele der deutschen Rugby-Meisterschaft und der Pokalwettbewerbe neu angesetzt werden müssen, hat die deutsche Nationalmannschaft - im Zuschauen - ihre Führung in der Europameisterschafts-Division 1A ausgebaut. Im letzten Vorrundenspiel der Saison 2012 - 2014 besiegte Außenseiter Schweden die favorisierten Polen mit 19:11 Punkten, womit die deutsche Mannschaft nun fünf Punkte Vorsprung auf das zweitplatzierte Moldawien hat.

In der Siebenerrugby-Europameisterschaft der Frauen hat die deutsche Nationalmannschaft beim ersten Turnier im französischen Brive den achten Platz in der Top-12-Division belegt und ist auf einem guten Weg zum Klassenverbleib. In der Vorrunde gab es ein 0:34 gegen England, ein 7:29 gegen die Niederlande, ein 26:17 über Wales und ein 7:12 gegen Portugal, was die Qualifikation für die Plate-Runde um die Plätze fünf bis acht bedeutete. Im Halbfinale verlor das Team von Trainerin Susanne Wiedemann (Köln) gegen Irland mit 14:33, ehe auch das Spiel um Rang sieben gegen Italien mit 0:24 verloren wurde. Turniersieger wurde Titelverteidiger England durch ein 30:7 gegen Russland. Dritter wurde Spanien mit 35:5 gegen Frankreich.

Castres Olympique hat in Paris zum vierten Mal die französische Meisterschaft gewonnen. Der krasse Außenseiter besiegte im Finale im ausverkauften Stade de France den RC Toulon mit 19:14 (10:3) Punkten. Gedrängehalb Rory Kockott war der Mann des Abends, denn er legte für Castres einen Versuch und traf mit einer Erhöhung und einem Straftritt, ehe Verbinder Rémi Talès zwei Sprungtritte zwischen die Goalstangen schickte. Toulon erzielte einen Versuch in der Schlussminute durch Delon Armitage, Jonny Wilkinson traf mit drei Straftritten.