Heidelberg. (CPB) Die Rudergesellschaft Heidelberg hat ihrer imposanten Sammlung von deutschen Rugby-Meisterschaften einen weiteren Titelgewinn hinzugefügt. Im Siebenerrugby, der olympischen Variante des Kampfspiels mit dem ovalen Ball, gewannen die U 18-Junioren der RGH in Berlin die deutsche Meisterschaft und verteidigten damit ihren im Vorjahr in Heidelberg errungenen Erfolg. Vor vier Wochen ist die U18 der Rudergesellschaft Heidelberg auch deutscher Meister im traditionellen Fünfzehner-Rugby geworden, feiert nun also das "Double".

In der deutschen Hauptstadt musste sich die Mannschaft der Team-Managerin Katrin Lichtenberg und der beiden Trainer Uwe Günther und Bastian Himmer im Laufe eines hochklassigen und gut organisierten Turniers nur einmal geschlagen geben und gewann die Meisterschaft vor dem SC Germania List, dem TSV Handschuhsheim und dem ausrichtenden RK 03 Berlin.

Bei den U 16-Jugendlichen holte der DSV von 1878 Hannover den Meisterwimpel vor dem SC Frankfurt 1880, der RGH und dem RK 03 Berlin.

Die Serie der entscheidenden Turniere im deutschen Nachwuchsrugby wird am morgigen Samstag in Heidelberg fortgesetzt. Der Rugby-Verband Baden-Württemberg (RBW) ist auf der städtischen Sportanlage des Sportclub Neuenheim an der Tiergartenstraße Ausrichter der deutschen Siebenerrugby-Meisterschaften der Landesauswahlen, die in zwei Etappen ausgetragen werden.

Auf der ersten Etappe vor zwei Wochen in Heusenstamm spielten die beiden Auswahlen des RBW überzeugend auf und wurden Turniersieger. Nun wollen sie ihre Leistungen bestätigen und wie im Vorjahr beide Meistertitel ins "Spitzensportland Baden-Württemberg" holen.

Das Turnier der U 16 mit Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg beginnt um 12 Uhr. Das Turnier der U 18 mit Beteiligung der gleichen Landesverbände wird ab 12.40 Uhr ausgetragen. Die Sieger werden gegen 19 Uhr geehrt.