Halbfinals der deutschen Rugby-Meisterschaft: Titelverteidiger schlug die RG Heidelberg mit 55:5 - SC Neuenheim verlor in Pforzheim mit 14:41

Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Titelverteidiger Heidelberger Ruderklub und der TV Pforzheim bestreiten am Samstag um 17 Uhr auf dem HRK-Platz am Kirchheimer Harbigweg das Endspiel der 95. deutschen Rugby-Meisterschaft. Es gibt nicht viele Kenner dieses Sports, die daran zweifeln, dass die Heidelberger auch das dritte Finale gegen die "Goldstädter" nach 2012 und 2014 klar für sich entscheiden und den zwölften Titelgewinn seit 1927, den sechsten in Folge, feiern werden.

Die Mannschaft von Trainer Frederik Jacobus Potgieter, auch Nationaltrainer der deutschen Fünfzehn, gewann ihr Halbfinale gegen die Rudergesellschaft Heidelberg mit 55:5 (19:0) Punkten, hatte in diesem Match fünfzehn Nationalspieler aus Deutschland (13) und Venezuela (2) sowie die beiden südafrikanischen Asse Jarryd Els und Jacobus Otto auf dem Platz und kann gegenwärtig von keiner deutschen Vereinsmannschaft geschlagen werden. Der HRK ist nun reif für ein Mitwirken im European Challenge Cup; in der Bundesliga sind diese Topspieler permanent unterfordert.

55:5 - das entspricht einem 9:1 im Fußball - ist ein Resultat, das die Dominanz des HRK-Teams ausdrückt, allerdings verschleiert, wie gut die RGH am Samstag vor 350 Zuschauern dagegen gehalten hat. Trainer Christopher Weselek hatte sein Team mit den drei Siebenerrugby-Nationalspielern Fabian Heimpel, Raphael Hackl und Marvin Dieckmann zu einer großartigen Kampfmoral angestachelt und zu einer aufmerksamen Defensive aufgefordert, die den HRK zunächst zu einer ungewohnt hohen Anzahl von Ballverlusten zwang. Der Halbzeitstand von 19:0 war höchst ehrenvoll, der Versuch des unermüdlichen Fighters Christian Hug in der Schlussminute der verdiente Lohn für eine gute Leistung.

"Unser Spiel war in Ordnung. Die RGH hat damit ihr Saisonziel übertroffen", freute sich RGH-Abteilungsleiter Jürgen Baust, und auch Weselek war mit 50 der 80 Minuten "sehr zufrieden". Der HRK kam zu neun Versuchen durch Els (2), Pieter Jordaan (2), Artur Zeiler, Jacobus Otto, Steffen Liebig, Pierre Mathurin und Niklas Hohl.

Der SC Neuenheim war gestern auf die schwere Aufgabe in Pforzheim mental nicht gut genug vorbereitet und verlor nach einer erschreckenden ersten Halbzeit (0:23) vor 650 Zuschauern mit 14:41. Bis zur 79. Minute führten die in allen Belangen besseren "Rhinos" von Trainer John Willis mit 38:0, erst in den Schlussminuten drückten die Neuenheimer ihre spielerischen Fähigkeiten durch Versuche von Tomás van Gelderen und Senzo Ngubane auch auf der Anzeigetafel aus.

Es ist nicht übertrieben zu schreiben, dass die Pforzheimer nicht viel dazu tun mussten, um die ersten 23 Punkte zu erzielen. Jeremy Te Huias Straftritte waren die Folgen dreier glasklarer Regelverstöße, die beiden Versuche durch Sam Gavigan und Dan Fitzgerald erzielten die Gastgeber nach zwingenden Neuenheimer Geschenken, die auszuschlagen geradezu unhöflich gewesen wäre.

Der SCN hatte gravierende Probleme im angeordneten Gedränge und bei Ankicks von der Mittel- und 22-m-Linie, und bei Erfolg versprechenden Durchbrüchen von Ngubane und dem unverwüstlichen Kapitän Shalva Didebashvili waren die Stürmer völlig alleine.

So bleibt festzuhalten: RGH und SCN haben gute Teams, sind aber nicht stark genug, um HRK und Pforzheim zu gefährden.