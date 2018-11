'Gedränge' heißt diese Bleistift-Zeichnung von Geo Setzer. Der Künstler aus Mannheim-Feusenheim, in der Freizeit Leiter des Deutschen Rugby-Sportmuseums Heidelberg, stellt vier seiner Rugby-Studien unter 53 Werken, auch seiner Kollegin Hedda Schermer, bis zum 7. März 2015 in der Reihe 'Kunst im Facharztzentrum' in der Mannheimer Collinistraße 11 aus. Foto: vaf

Heidelberg. (momo) Der erste Spieltag in der Meisterrunde in der Rugby-Bundesliga verlief fast wie erwartet. Lediglich die Rudergesellschaft Heidelberg unterlag überraschend beim wiedererstarkten SC Frankfurt 1880.

Mit dem Rückenwind aus zwei Derbysiegen waren die "Orange Hearts" als Favorit an den Main gereist. Dass es dennoch mit nur einem Punkt wieder nach Hause ging, lag laut Trainer Christopher Weselek in erster Linie an der Vielzahl der Verletzten. Besonders im Sturm machte sich das Fehlen der kompletten ersten Reihe bemerkbar. Die Chance auf Wiedergutmachung bietet sich im Heimspiel gegen den ASV Köln. Doch auch die Rheinländer zeigten sich im Sturmspiel verbessert, sodass morgen eine konzentrierte Leistung nötig ist, damit die RGH das Frankfurt-Spiel als "Ausrutscher" verbuchen kann.

Bei besagten Frankfurtern muss der TSV Handschuhsheim antreten. Nach der hohen Niederlage in Pforzheim rechnen sich die "Löwen" in der hessischen Metropole mehr aus. Natürlich hat man aber auch in "Hendesse" das böse Erwachen der RGH registriert. Deshalb will der TSV hellwach auftreten und mit verbesserter Disziplin - in Pforzheim gab es zwei gelbe Karten wegen Meckerns - punkten. Dies wäre besonders wichtig, da im letzten Jahr der Einzug in die Playoffs erst in letzter Sekunde gegen Frankfurt perfekt gemacht wurde. Nun hat der SC 1880 mit dem Sieg über die RGH vorgelegt.

Klarer Favorit ist der Heidelberger Ruderklub am Samstag beim Sportclub Neuenheim. SCN-Trainer Uwe Schwager macht sich angesichts der HRK-Übermacht keine Illusionen und gibt kein Punkteziel für sein Team aus. Wichtiger sei es, eine ordentliche Leistung zu zeigen und ohne neue Verletzte das Spiel zu beenden. Auf der anderen Seite lautet die klare Zielvorgabe "deutlicher Sieg". Bis auf den Zweite-Reihe-Stürmer Julio Rodriguez hat Meistertrainer Kobus Potgieter die Qual der Wahl. Da der HRK den Großteil der Nationalspieler stellt, die am Sonntag zum Länderspiel nach Namibia fliegen, wird Potgieter bei entsprechendem Punktestand frühzeitig wechseln, um seinen Akteuren Erholungszeit zu verschaffen. Aus diesem Grund wird Pierre Mathurin statt des etatmäßigen Neuners Sean Armstrong auf der Gedrängehalb-Position erwartet.

Im DRV-Pokal befindet sich der Titelträger Heidelberger Turnverein auf Kurs. Dies soll sich am Sonntag in Aachen nicht ändern. Den kampfstarken Gastgebern soll laut Trainer Thomas Kurzer zu Beginn der Schneid abgekauft werden, um mit der schnellen Hintermannschaft punkten zu können.

Zum Gedenken an den am Dienstag überraschend verstorbenen Gerd Götz (Heidelberg), Präsident des Rugby-Verbandes Baden-Württemberg (RBW) von 1980 bis 1986, werden alle Rugbyspiele mit einer Schweigeminute beginnen.

Bundesliga-Meisterrunde, Samstag, 14 Uhr: RG Heidelberg - ASV Köln (Harbigweg); 15 Uhr: SC Frankfurt 1880 - TSV Handschuhsheim; 16.30 Uhr: SC Neuenheim - Heidelberger RK (Tiergartenstraße).