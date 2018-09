Heidelberg. (CPB) In der Rugby-Bundesliga Süd hat sich der deutsche Meister Heidelberger Ruderklub bereits einen Spieltag vor Ende der Vorrunde den ersten Platz und die Teilnahme an der Meisterrunde Süd/West gesichert. Das HRK-Team präsentierte sich auch in Abwesenheit seines bei einer Fortbildung in Portugal weilenden Trainers Kobus Potgieter in bester Form und gewann beim deutschen Vizemeister TV Pforzheim mit 54:0.

Der HRK zeigte eine überragende Leistung und ließ dem neuen Team der "Goldstädter" nicht den Hauch einer Chance. Der HRK erzielte acht Versuche durch Jacobus Otto (3), Kehoma Brenner, Steffen Liebig, Kapitän Sean Armstrong, Jarryd Els und Julio Rodriguez, von denen Raynor Parkinson in gekonnter Manier sieben erhöhte.

Viel leichter als befürchtet fiel der Rudergesellschaft Heidelberg der Erfolg über den TSV Handschuhsheim, der in früheren Jahren oft ein gleichwertiger Kontrahent gewesen war. Diesmal siegten die Orange Hearts von Trainer Christopher Weselek vor 500 Zuschauern im gut besuchten Fritz-Grunebaum-Sportpark mit 30:0, zeigten dabei ein begeisterndes Laufspiel und sicherten mit fünf Wertpunkten ihren dritten Tabellenplatz ab.

Der RGH gelangen vier Versuche durch Nico D'Amato (2), der sich in der ersten Mannschaft immer besser einfügt, durch Raphael Hackl und durch Marvin Dieckmann, der zwei Erhöhungen und zwei Straftritte beifügte und mit 15 Punkten bester Scorer war. Der RGH-Erfolg über das Team von TSV-Sportchef Peter Ianusevici war auch in dieser Deutlichkeit verdient, wenngleich die "Löwen" nach dem 0:10-Rückstand feldüberlegen waren, ohne dass daraus eine konkrete Einlaufchance entstand. Eine gute Leistung zeigte der beim TSV eingewechselte 18-jährige Spielmacher Henrik Leimert, der das Talent seines Vaters Thomas - eines der elegantesten Spieler der 1990-er Jahre - geerbt hat.

Mit nun neun Punkten liegt der Sportclub Neuenheim einen "Duppen" hinter der RGH und muss am Sonntag um 15 Uhr im Fritz-Grunebaum-Sportpark antreten. Gestern schafften die Neuenheimer einen 38:15-Heimsieg über den Tabellenletzten Heidelberger Turnverein, der sich zur Freude von Trainer Thomas Kurzer in spielfreudiger und stark verbesserter Form vorstellte.

Die Neuenheimer sicherten sich vor der enttäuschenden Kulisse von 180 Zuschauern den offensiven Bonuspunkt durch sechs Versuche von Marten Strauch (2), Roman Güllübag, Grigol Sanadiradze, Shalva Didebashvili und Luca Hoffmann. Wynston Cameron Dow traf mit vier Erhöhungen. Die Neuenheimer, bei denen Spielmacher Tomás van Gelderen wegen einer Knieverletzung mehrere Monate fehlen wird, setzten ab der 56. Minute mit U18-Nationalspieler Jordan Güllübag ein weiteres Talent erstmals ein.

Und sonst? Weltmeister Neuseeland hat bereits am vorletzten Spieltag seinen Titel im Vier-Nationen-Turnier verteidigt. Mit einem nie gefährdeten 34:13-Sieg in La Plata gegen die "Pumas" Argentiniens kamen die All Blacks in der Tabelle auf 21 Punkte und können von dem in Kapstadt mit 28:10 über Australien siegreichen Südafrika (15 Punkte) nicht mehr eingeholt werden. Australien (10) ist Dritter, Argentinien (3) Vierter.