Die Sieger beim RömerMan in Ladenburg beeindrucken trotz Hitze mit starken Zeiten

Von Michael Wilkening

Ladenburg. Nina Kuhn legte sich erst einmal in den Schatten und ließ sich eine Flasche Wasser reichen, Florian Angert wurde kurz nach dem Zieleinlauf sogar kurz gestützt, weil er völlig ausgelaugt war. Die Siegerin und der Sieger des RömerMan in Ladenburg gingen am Samstag an ihre Grenzen, um den Triathlon über die Olympische Distanz für sich zu entscheiden. Die anspruchsvolle Strecke sog nicht nur den Besten beinahe alle Energie aus dem Körper, alle Teilnehmer waren komplett gefordert.

"Auf der Radstrecke habe ich meine Trinkflasche verloren, das hat die Sache nicht einfacher gemacht", sagte Angert, nachdem er wieder Luft geholt hatte. Mit letzter Kraft lief der Weinheimer ins Ziel, nachdem er seine Konkurrenten zuvor mehr als zwei Stunden lang in Schach gehalten hatte.

Nach 2:06:42 Stunden hatte er die 1,8 Kilometer Schwimmen, die 41 Kilometer Radfahren und die zehn Kilometer Laufen hinter sich gebracht. Beinahe drei Minuten länger (2:09:37) benötigte Patrick Lange aus Darmstadt, der sich vergeblich gemüht hatte, Angert den Sieg abspenstig zu machen.

Schon nach dem Schwimmen lag der Gewinner über eine Minute vor seinem härtesten Rivalen, baute den Vorsprung auf dem Rad auf über drei Minuten aus, ehe er den Abstand konstant hielt. Die beste Laufzeit insgesamt half dem Verfolger nicht mehr, der Rückstand war einfach zu groß. "Florian hat eine Top-Leistung gezeigt", zollte Lange seinem Kontrahenten Lob. "Ich war heute einfach nicht in meiner besten Verfassung", fügte er an. Aber selbst in Bestform hätte es Lange schwer gehabt, denn die Siegerzeit war deutlich besser als in den Jahren zuvor. Und deshalb feierten die vielen Zuschauer im Römerstadion die Top-Platzierten überschwänglich, als diese bei lauter Musik über die Ziellinie liefen.

Für Lange, Seriensieger der Vorjahre, ist es im Moment ohnehin schwer, denn er muss zwei Dinge unter einen Hut bringen. Gerne würde er die Gesamtwertung des BASF Rhein-Neckar-Cup gewinnen, gleichzeitig bereitet er sich aber auch auf die Weltmeisterschaft im Triathlon 70.3 vor, die Ende August stattfindet. "Ich muss die Wettkämpfe aus dem vollen Training heraus absolvieren, aber das soll keine Ausrede sein", sagte der Darmstädter, der zum Abschluss der Serie in zwei Wochen den Triathlon in Heidelberg gewinnen muss, um den Titel in der Gesamtwertung zu verteidigen. Versuchen wird es Lange, allerdings ist er unsicher, ob das Vorhaben gelingen kann.

Keine Chance mehr, die Gesamtwertung zu gewinnen, hat Frauen-Siegerin Kuhn, obwohl sie ebenfalls den zweiten Erfolg in diesem Jahr feierte. "Ich gehe jetzt in Urlaub und kann nicht in Heidelberg starten", berichtete Kuhn. Weil aktuell Lena Berlinger etwa zwei Punkte vor ihr liegt, ist der Traum vom Gesamtsieg geplatzt. Berlinger kann hingegen zum Abschluss in Heidelberg ihr Ergebnis sogar noch verbessern.

Unglücklich wirkte die Mainzerin trotzdem nicht, denn sie hatte in Ladenburg in 2:29:20 Stunden eine starke Leistung gezeigt und damit Leonie Pötsch (Griesheim, 2:30:40) sowie Simone Hofmann (Lampertheim, 2:31:46) hinter sich gelassen.

Etwa nach der halben Radstrecke hatte die schwache Schwimmerin Kuhn die Spitze erreicht und anschließend einen Vorsprung von etwa einer Minute mit auf den abschließenden Lauf genommen. "Dort habe ich dann versucht, den Vorsprung zu kontrollieren", erklärte Kuhn und jubelte beim Zieleinlauf, weil dieses Vorhaben perfekt gelang. "Der Wind auf der Radstrecke war schwierig, aber mir kommt es entgegen, wenn es auf dem Rad hart ist, dann kann ich meine Stärken ausspielen", sagte die Siegerin.