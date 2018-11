Von Roland Karle

Obrigheim/Speyer. Er wollte seiner Bestleistung ein paar Kilo näherkommen, doch das ist Almir Velagic am Samstagabend im Bundesliga-Duell mit seinem AV Speyer gegen den SV Obrigheim nicht geglückt. 190 Kilo im Reißen und 230 Kilo im Stoßen waren dieses Mal zu schwer für ihn. Dennoch geht der Superschwergewichtler mit Zuversicht ins kommende Jahr. Im zweiten Teil des RNZ-Interviews verrät der ehemalige Obrigheimer Bundesliga-Athlet (2006 bis 2010), warum er so gerne wie nie in der Nationalmannschaft hebt, wieso er noch ein paar Kilo zunehmen will und wie er seine Aussichten für die Olympischen Spiele 2016 einschätzt.

> In diesem Frühjahr war fast das gesamte Olympia-Team 2012 der deutschen Gewichtheber außer Gefecht: Jürgen Spieß und Sie wurden operiert, Matthias Steiner hatte gerade seinen Rücktritt erklärt. Wie geht es Ihnen jetzt?

Almir Velagic: Ich musste mich einer Knieoperation unterziehen, das war am 25. April dieses Jahres. Der Eingriff verlief gut. Ich bin dann behutsam wieder ins Training eingestiegen, wollte nichts überstürzen. Es ist wichtig, dass man als Leistungssportler in seinen Körper hineinhört und keine verrückten Sachen macht. Inzwischen habe ich wieder ein sehr ordentliches Niveau erreicht.

> Ist ein Bundesliga-Wettkampf wie gegen Obrigheim Motivation genug, um ans eigene Limit zu gehen?

Velagic: Die Bundesliga ist eine gute Bühne, um unter Wettkampfbedingungen zu sehen, wo man steht. Es war zwar klar, dass wir gegen Obrigheim kaum Siegchancen haben, aber im Duell gegen den deutschen Meister will man sich immer von der besten Seite zeigen. Eigentlich hatte ich geplant, Ende November beim Präsidenten-Cup in Moskau zu starten. Ich war als einer der Top 10 Athleten dorthin eingeladen worden und hatte mich riesig darauf gefreut. Zeitgleich war allerdings unser Bundesliga-Wettkampf gegen Mutterstadt angesetzt, und als es dann Diskussionen um eine Punktegutschrift gab, entschied ich mich dafür, den Mannschaftskampf zu absolvieren. Schade, der Auftritt in Moskau wäre sicher eine tolle Erfahrung gewesen und ich hätte das deutsche Gewichtheben gerne dort repräsentiert.

> Sie haben früher öfter darüber geklagt, dass Sie sich mit der Gewichtszunahme so schwer tun. Inzwischen wiegen Sie fast 147 Kilo. Haben Sie ein neues Kraftfutter entdeckt?

Velagic: Nein, kein neues Kraftfutter. Aber ich habe meine Ernährung umgestellt. Jetzt esse ich öfter, aber geringere Mengen, vor allem eiweißhaltige Kost. Das hat sich in kurzer Zeit spürbar ausgewirkt. Es ist natürlich wichtig, entsprechend viel zu trainieren, um nicht nur mehr Gewicht, sondern auch mehr Muskeln aufzubauen und das Ganze letztlich in Leistung umzuwandeln.

> Gilt bei den Superschwergewichtlern die Regel, dass man - bei konstant hohem Trainingseinsatz - mit jedem zusätzlichen Kilo Körpergewicht die eigene Leistung weiter steigern kann oder leiden ab einem gewissen Punkt die Dynamik und Schnellkraft?

Velagic: Die Regel stimmt grundsätzlich, aber genau das ist der Punkt: Die Gewichtszunahme darf nicht dazu führen, langsamer und unbeweglicher zu werden. Damit habe ich glücklicherweise bislang nicht zu kämpfen. Ich fühle mich gut mit mehr Körpergewicht und denke, bis etwa 150 Kilo kann ich immer noch schnell und dynamisch heben. Die vergangenen Trainingsmonate haben mich in dieser Einschätzung bestärkt.

> Sie sind jetzt 32 Jahre alt, waren bei Olympia 2008 in Peking und 2012 in London, gehören weiterhin der Nationalmannschaft an. Wie realistisch sind Ihre Chancen 2016 in Rio de Janeiro zum dritten Mal bei den Olympischen Spielen zu starten?

Velagic: Das hängt alles davon ab, ob ich gesund bleibe. Wenn ja, dann traue ich mir zu, noch ordentlich was bewegen zu können. Es steht aber auch fest: Ich will nicht zu den Olympischen Spielen fahren, nur um ein drittes Mal dabei zu sein. Nach zwei 8. Plätzen 2008 und 2012 muss ich so gut und fit sein, dass eine bessere Platzierung für mich realistisch ist. In London hatte ich ja schon den 6. Rang angepeilt. Mit meiner Leistung war ich auch zufrieden, schließlich ist mir mit 426 Kilo ein persönlicher Zweikampfrekord gelungen. Aber im Superschwergewicht hatten wir ein extrem hohes Niveau: Noch nie war ein Athlet bei Olympia mit einer solchen Leistung nur auf Rang 8 gelandet.

> Seit Jahresbeginn heißt Ihr Bundestrainer Oliver Caruso, mit dem Sie in Obrigheim noch zusammen in einer Mannschaft gekämpft und die deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2008 gewonnen haben. Wie haben Sie sich in Ihren veränderten Rollen aneinander gewöhnt?

Velagic: Das läuft traumhaft. So habe ich mir das immer vorgestellt mit einem Trainer, der auf Athleten persönlich eingeht, vertrauensvoll ist und einen ehrlichen Umgang pflegt. Ich fühle mich in der Nationalmannschaft so wohl wie nie. Das Training ist hart, macht aber Spaß, weil wir ein starkes Gemeinschaftsgefühl entwickelt haben. Da spornen wir uns gegenseitig an.