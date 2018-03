Bereiteten sich in Heidelberg akribisch auf die Spiele in Rio vor (von rechts): Martina van Berkel, Philip Heintz, Julia Hassler, Stützpunkttrainer Dr. Michael Spikermann, Sarah Köhler, Clemens Rapp und die Co-Trainer Phillip Uhrig und Maike Zahn. Foto: vaf

Von Claus Weber

Heidelberg. Philip Heintz pflegt ein Ritual. Kurz bevor er bei großen Meisterschaften an den Startblock geht, hört er immer die gleiche Musik. "Der Druck steigt" von Prinz Pi ist einer seiner Lieblingstitel. Rund drei Wochen vor seinen zweiten olympischen Spielen spürt der Schwimmer des SV Nikar Heidelberg allerdings noch keinen Druck. "Ich bin entspannt, das ist ein gutes Zeichen", sagt er. Heintz und seine Trainingskollegen fliegen Ende der Woche gut vorbereitet nach Brasilien. Fünf Schwimmer umfasst das Aufgebot des Bundesstützpunktes Heidelberg für Rio. Neben Heintz noch Clemens Rapp (Neckarsulmer SU) und Sarah Köhler (SG Frankfurt) sowie Martina van Berkel und Julia Hassler vom SV Nikar Heidelberg, die allerdings für die Schweiz bzw. Liechtenstein starten. "So viele waren es noch nie", freut sich Dr. Michael Spikermann.

Der Trainer hat seit 1992 stets einen oder zwei Athleten zu den Spielen gebracht. Marc Pinger (1992 und 1996) und Petra Dallmann (2004) kehrten mit bronzenen Staffelmedaillen zurück.

Doch die Konkurrenz ist stärker geworden. 2012 in London stand kein einziger deutscher Beckenschwimmer auf dem Podium. Diesmal, schätzt Spikermann, sind die Chancen etwas besser. "Es könnten vier Medaillen für den Deutschen Schwimm-Verband werden", glaubt er, "oder aber auch gar keine."

Von den Assen aus Heidelberg hat Clemens Rapp die besten Aussichten. Mit der 4 x 200 m-Freistilstaffel steht der gebürtige Weingartener auf Platz vier der Weltrangliste. In London kraulte das Quartett um 29 Hundertstel an Bronze vorbei. "Das war so knapp", ärgert sich Rapp noch heute, "das soll uns diesmal nicht wieder passieren." Für den 27-jährigen Staffel-Europameister von 2012 ist es die letzte Chance auf olympisches Edelmetall. Nach Rio will er eine Schwimmpause einlegen und an der SRH in Wieblingen seinen Master als Wirtschaftsingenieur machen.

"Ich bin gut in Form", sagt er, "die Medaille ist nicht ausgeschlossen, aber dazu müssen alle vier deutschen Schwimmer ihren besten Tag erwischen."

Froh ist Rapp, auf den letzten Drücker den Einzelstart über 400 m Freistil ergattert zu haben. Auch wenn er mit seiner Zeit "nur" auf Platz 22 der Weltrangliste steht und sich um zwei Sekunden verbessern müsste, um das Finale zu sehen. Aber das Rennen ist auch gut, um reinzukommen ins Turnier.

Gleich am ersten Tag der Beckenwettbewerbe muss Rapp ran, ebenso wie seine Freundin Martina van Berkel. Die Eidgenössin steigt mit den 400 m Lagen ein, ihr Hauptrennen sind aber die 200 m Schmetterling, auf denen sie den Schweizer Landesrekord hält und nochmals verbessern möchte. Auch für die Liechtensteinerin Julia Hassler geht um einen neuen Landes-Bestmarke über 800 m Freistil. Für das Semifinale oder den Endlauf wird es aber nicht erreichen.

Gleich zwei deutsche Rekorde könnte Sarah Köhler knacken. Die 22-jährige Freistilexpertin hat einen gewaltigen Sprung gemacht, bei den deutschen Meisterschaften in 8:22 Minuten die Olympianorm um zehn Sekunden unterboten. Mit ihrer Bestzeit steht die Sportsoldatin aus Frankfurt auf Platz sechs der Weltjahres-Bestenliste. "So wie das Training zuletzt gelaufen ist, kann ich noch etwas draufpacken", sagt sie optimistisch: "Mein großes Ziel ist es, unter die ersten Fünf zu kommen."

Ob es gar für den deutschen Uraltrekord von Anke Möhring reicht? 8:19,53 Minuten war die DDR-Meisterin 1987 geschwommen. Mit dieser Zeit wäre sogar eine olympische Medaille drin. Träumen darf man …

Über 400 m Freistil müsste sich Köhler um eine Sekunde steigern, um ins Finale einzuziehen, derzeit steht sie mit ihren 4:06,6 Minuten auf Platz 13 der Weltrangliste und ist nur acht Zehntel vom deutschen Rekord entfernt. Den hält ebenfalls Anke Möhring seit 1989. Außerdem steht Köhler in der 4 x 200 m-Freistilstaffel, die allerdings bei weitem nicht so aussichtsreich startet wie das Männer-Quartett.

Für Köhler sind es die ersten Spiele, sie steht am Beginn einer aussichtsreichen Karriere, die sie am liebsten in Heidelberg fortsetzen möchte. "Hier läuft es sehr gut mit Michael Spikermann", sagt sie, "außerdem haben wir mit Mareike Rittweg eine eigene Krafttrainerin. Das empfinde ich schon als ein Privileg."

Philip Heintz weiß noch nicht, wie es nach Rio weitergeht. "Ich habe nur die nächsten fünf Wochen genau durchgeplant", schmunzelt er, "ich muss dann von Jahr zu Jahr schauen." Bis Ende 2017 ist er noch Sportsoldat bei der Bundeswehr, danach wird er wohl sein Studium der Geowissenschaften fortsetzen.

Mit 25 Jahren ist der gebürtige Mannheimer im besten Schwimmeralter. 2012 in London war er arg unzufrieden, schied schon im Vorlauf aus. Inzwischen ist er gereift, war Kurzbahn-Europameister 2013 und Vize-Europameister im 25 Meter-Becken 2014. Diesmal sollte seine persönliche Bestzeit über 200 m Lagen (1:58,18 Minuten) fürs olympische Semifinale reichen. In der Weltbestenliste steht er auf dem neunten Rang. "Ich will den Vorlauf überleben und mein Ziel ist das Finale", sagt er. Um in die Medaillenränge zu schwimmen, müsste er sich aber nochmals um zwei Sekunden steigern. Zudem könnte er es in Rio in die Lagenstaffel schaffen. Die Besetzung wird erst kurzfristig festgelegt. Heintz wäre bereit. "Meine Verfassung ist gut", sagt er zufrieden und entspannt. Der Druck steigt erst kurz vor dem Wettkampf.