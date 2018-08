Schriesheim. (PW) Der KSV Schriesheim sorgt vor, dass das "Abenteuer Ringer-Bundesliga" kein Flop wird. Nach Ibrahim Fallacara, Timur Seidel und dem litauischen Junioren-Weltmeister Vilius Laurinaitis wurden am Freitag drei weitere Neuzugänge vorgestellt: Mit Stefan Kehrer (zuletzt KSV Ispringen) kommt ein Altbekannter in die Region zurück. Dazu sollen Christoph Ewald (zuletzt KSV Aalen) und Oldrik Wagner (RWG Mömbris/Königshofen) dafür sorgen, dass der KSV Schriesheim in der anstehenden Runde den Klassenerhalt im Oberhaus schafft.

Bei der Vorstellung der drei Neuzugänge haben die Schriesheimer gestern beim Mathaisemarkt zudem ihren Aktiven Marcus Plodek geehrt, der am letzten Sonntag für seinen Heimatverein TSV Gailbach deutscher Meister im freien Stil in der Klasse bis 84 kg geworden war.

Der 28-jährige Stefan Kehrer hatte als fünffacher deutscher Freistilmeister (96/120 kg) seine größten Erfolge beim KSV Ketsch, für den er bis 2008 gekämpft hat. Danach wechselte er für ein Jahr zum KSV Aalen, rang zwei Jahre bei Mainz 88 und zuletzt beim KSV Ispringen, mit dem er Oberligameister wurde. Kehrers größter Erfolg war Platz drei bei den Europameisterschaften 2006 in Moskau. In diesem Jahre wurde er "Ringer des Jahres", nachdem er bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking Platz 13 belegt hatte. In Schriesheim ist Kehrer im freien Stil bis 120 kg eingeplant.

Christoph Ewald (29) ist ein weiterer Bekannter, der zweimal mit dem SVG Weingarten deutscher Mannschaftsmeister (2011/12) war und 2012 den DM-Freistiltitel in der Klasse bis 55 kg geholt hat. Seit 2000 ringt Ewald, der mehrfach Medaillen bei deutschen Meisterschaften gewann und seit 2007 Sportsoldat ist. Zuletzt rang Ewald beim KSV Aalen, stand bisher allerdings etwas im Schatten seines Zwillingsbruders Marcel, des EM-Zweiten von 2007. In der kommenden Saison ist Christoph Ewald in Schriesheim im freien Stil in den Klassen 55 und 60 kg vorgesehen.

Der 25-jährige Oldrik Wagner, der von mehreren Bundesligaklubs umworben war, kommt von der RWG Mömbris/Königshofen und soll beim KSV die Freistilklasse bis 96 kg besetzen. Wagners größte Erfolge waren Rang sieben bei der WM 2009 und der deutsche Meistertitel 2010. Hinzu kamen mehrere Medaillengewinne bei deutschen Meisterschaften (2013 Dritter, 2012 Zweiter). Bei der Zusammenstellung einer "Mannschaft, die nicht gleich wieder absteigt, werden wir bei der Suche nach Verstärkungen weiter aktiv sein, zumal die bisherigen Neuverpflichtungen in unseren finanziellen Rahmen passen", sagte KSV-Abteilungsleiter Werner Wolf. Man darf gespannt sein, was sich sonst noch beim KSV Schriesheim tut...