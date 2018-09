Von Claus-Peter Bach

Mannheim. Die leisen Hoffnungen der Neckargemünder Rhönradturnerin Claudia Trickes, im gesegneten Alter von 34 Jahren nochmals in die Eliteklasse vorstoßen zu können, haben sich bei den 52. deutschen Meisterschaften erfüllt. Zwei Jahre nach einem schweren Trainingsunfall, nach dem das Karriereende zu befürchten war, gestaltete die zierliche Ergotherapeutin die Titelkämpfe beim Internationalen Deutschen Turnfest am Samstag in der GBG-Halle zu einem persönlichen Triumph. Claudia Trickes wurde Fünfte in der Disziplin Musikkür, Sechste im Sprung und Siebte im Olympischen Mehrkampf, der aus drei Disziplinen besteht. Lediglich in der Disziplin Spirale hat Claudia Trickes als Achte das Finale der besten Sechs verpasst.

"Das ist der Lohn für viel Arbeit, viele Ängste und Zweifel", jubelte Claudia Trickes und umarmte immer wieder ihren Ehemann und Trainer Ronnie, der während des langen Wettkampftages im regennassen Herzogenried stets um seine Frau und Athletin besorgt war und viele Hilfen leistete: Mut zusprechen, Erfrischungen organisieren, die Startlisten einsehen, das Rhönrad zur Wettkampffläche rollen, die Weichbodenmatte so platzieren, dass es beim hochwertigen Sprung zu keiner Verletzung kommen kann - nachdem um acht Uhr das Einturnen begonnen hatte, wusste Ronnie Trickes nach der Siegerehrung um 21.50 Uhr auch, was er an diesem denkwürdigen Tag geleistet hatte.

Für Claudia Trickes (25,30 Punkte) und die deutschen Mehrkampfmeister Kathrin Schad (TG Seitingen-Oberflacht/29,30) und Christoph Clausen (TSB Flensburg/29,20) war es ein großartiges Erlebnis, ihre Finalübungen in einer proppenvollen Halle zu turnen, wenngleich Wettkampfleiter Gernot Jochem vom Deutschen Turnerbund (DTB) bedauerte, "dass aufgrund der Abgelegenheit der Halle die Laufkundschaft fehlt." Die GBG-Halle "und insbesondere der Hausmeister" seien aber einer deutschen Meisterschaft durchaus würdig, befand Jochem. Wäre nicht am Abend die komplette Turnriege der japanischen Universität Tsukaba zum Zuschauen und Staunen erschienen, müsste man einen der attraktivsten Turnfest-Wettbewerbe als Familientreffen der deutschen Rhönradturner einordnen.

Für Claudia Trickes lief bei ihrem Kampf mit der jüngeren Generation - die zweitälteste Athletin Kerstin Hoffmann aus Bergedorf (24. im Mehrkampf) ist sechs Jahre jünger, Mehrkampf-Vizemeisterin Sarah Metz vom SV Taunusstein-Neuhof sogar 16 Jahre jünger als die superfitte Neckargemünderin - vieles gut und manches sehr gut.

Gut war, dass sie ihre Nerven fest im Griff hatte und den Wettkampf deshalb wirklich genießen konnte. Bei der Musikkür von Kathrin Schad schlich sie sogar ganz nahe heran, um jede Feinheit der technisch schwierigen Übung studieren zu können. Sehr gut war, dass sie in der Disziplin Sprung ihren schwierigsten Abgang, einen Bücksalto vorwärts mit halber Schraube, erstmals nach ihrer Rekonvaleszenz wagte und erstklassig meisterte, was die ganz in Schwarz gekleideten Kampfrichterinnen mit der Note 6,60 bewerteten. Und noch besser war, dass Claudia Trickes sich zwischen dem Mehrkampf und den Einzelentscheidungen so gut entspannte, dass sie in den Finals ihre Punktzahlen vom Nachmittag deutlich steigerte; im Sprung auf 6,75 und in der Musikkür von 9,60 auf 10,30. Musikkür-Meisterin Svea Streckert aus Essen war mit 11,75 Punkten eine Klasse für sich.

Nun möchte Claudia Trickes das Turnfest genießen und sich viele andere Wettkämpfe anschauen. Bei den Pokal- und Turnfest-Wettbewerben in ihrer Sparte wird sie als Kampfrichterin und Helferin zu erleben sein und auch dem Nachwuchs des TV Neckargemünd fest die Daumen drücken. Dass Rhönradturnen ein Sport für musisch veranlagte Männer ist, bewies Marcel Schawo aus Rugenbergen, der nach seiner meisterlichen Musikkür mit Ovationen gefeiert wurde.