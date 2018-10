Von Roland Kern

Mannheim/Mosbach. Nur wenige Berufsreiter haben dem Reiterland Baden-Württemberg derart den Stempel aufgedrückt wie Karl-Heinz Streng. Im letzten Dezember ist er gebürtige Ruhrpottler 75 Jahre alt geworden. Das sieht man ihm nicht an. In einem Alter, in dem andere Menschen seit mehr als zehn Jahren im Ruhestand sind, steht Karl-Heinz Streng, den alle nur "Kalli" nennen, voll im Saft. Stundenlang kann er in kalten Reithallen stehen, um sein Schüler zu trainieren. Auch im Sattel macht er noch eine gute Figur. Er ist ein Profi durch und durch.

Am Dienstag, dem Finaltag des Mannheimer Maimarkt-Turniers, hat "Kalli" Streng das Goldene Reiterkreuz der Deutschen Reiterlichen Vereinigung verliehen bekommen. Es ist die höchste Auszeichnung, die der Reiterverband vergeben kann. Mannheims Reiterpräsident Peter Hofmann, der dem Verbandspräsidium angehört, hat es überreicht; er hat sich persönlich dafür eingesetzt - davon überzeugt, dass es der Richtige bekommt.

Streng ist geprüfter Reitmeister, Ausbilder von mehr als 50 Pferdewirten, Trainer unzähliger Schülerinnen und Schüler, sowie Ausbilder und Entdecker einer ganzen Herde von Turnierpferden. Im Deutschen Berufsreiterverband ist er Ehrenmitglied.

In der Region sind es unter anderem die Mannheimer Reitlehrerin Anica Fröhling, Michael Ertz aus Mannheim-Neckarau und der nordbadische Springtrainer Günter Treiber, die eine "strenge" Lehre absolviert haben. Alle drei sind mittlerweile selbst gestandene Pferdewirtschaftsmeister und bilden Lehrlinge aus.

Als Streng im letzten Dezember seinen 75. Geburtstag gefeiert hat, da war ihm ein weiteres Jubiläum mindestens genauso wichtig: 60 Jahre Profi. Im Alter von 15 Jahren ging er in die Lehre bei den bekannten Dortmunder Reitlehrern und Altmeistern: Heinrich Boldt, Udo Nesch, später auch bei Harry Boldt, der eine zeitlang Bundestrainer der deutschen Dressurreiter war.

Als junger Bereiter in den 70er Jahren kam Karl-Heinz Streng nach Mosbach in der nordbadischen Provinz an den Turnierstall Baumann. Eine zeitlang hatte Streng seinen Arbeitsplatz in Mannheim, am Turnierstall der Familie Manhart auf der Rheinau. Seit etwa Mitte der 80er Jahre ist er selbstständig und wird als Ausbilder und Lehrgangsleiter von vielen Reitern und von wichtigen Turnierställen der Republik angefordert.

Seither fährt er pro Jahr viele Tausend Kilometer weit, steht meistens morgens vor fünf Uhr auf, Sommer wie Winter, auch mit über 75 Jahren noch, gibt Unterricht, beurteilt Pferde, prüft Lehrlinge und angehende Meister. Von 1992 bis 2007 war er Landestrainer der Springreiter. Die Reiter schätzen ihn, weil er es immer auf den Punkt bringt. Streng sagt nicht mehr als er muss. Aber was er sagt, zweifelt niemand an.

Legendär sind seine alljährlichen Kaderlehrgänge für die besten Springreiter Baden-Württembergs, meistens im Januar, wenn es bitterkalt ist. Vor zwei Jahren saß er mit lädiertem Knie und Rückenschmerzen bei Minusgraden im Parcours, die Lippen blau, die Finger steif. Aber er war morgens der erste in der Halle und abends der letzte. Karl-Heinz Streng ist der härteste Hund zwischen der Elbe und der Donau. Und es sind immer mehr, die seinen Rat suchen. Nach Ruhestand sieht das eher nicht aus.